Территория бобра, или Калейдоскоп истории: 60 лет вместе

- У меня очень много детей и внуков, и мы всегда с огромным удовольствием участвуем в разных мероприятиях и соревнованиях, - говорит житель микрорайона Голованово Валерий Полозов. - Праздник безумно нравится, мы гуляем, наслаждаемся прекрасной атмосферой. На комбинате работает целая моя династия - дети, невестки, дяди, племянники. Целое семейство Полозовых. Сегодня на празднике невестка и сын участвуют в соревнованиях, а мы с внуком Ильей катаемся на электронном самокате и болеем за них.

Фото компании

1 июня, в День защиты детей, в микрорайоне Голованово (это Орджоникидзевский район Перми) прошел семейный спортивный праздник "Территория бобра". В этом году организаторы решили назвать его "Калейдоскоп истории":

- Нынешний год - юбилейный для группы предприятий "Пермская целлюлозно-бумажная компания". Поэтому главная идея праздника - в игровой форме вместе со всеми жителями Голованово вспомнить интересные факты из истории микрорайона и предприятия, воспитать чувство гордости за славный путь, пройденный за 60 лет ПЦБК и поселка вместе.

"Такие мероприятия сближают"

- Сегодня этот праздник проходит в Голованово в восьмой раз, повезло с погодой, - говорит председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко. - Микрорайон Голованово и Пермский целлюлозно-бумажный комбинат неразрывно связаны между собой, здесь живут десять тысяч жителей, на предприятии трудятся 2,5 тысячи человек. И такие совместные мероприятия еще больше сближают. И, конечно же, это большой праздник для маленьких пермяков.

Фото компании

Стадион "Бумажник", где решили провести праздники, на один день превратился в мини-поселок Голованово - с его улицами, домами, мини-предприятием с его подразделениями.

Соревновательная часть программы праздника проходила в формате квеста. Правила простые и понятные. Чтобы выполнить каждое следующее задание – нужно отгадать, какая точка «Территории бобра» зашифрована в записке. Записку со следующей загадкой команды получали у аниматоров на площадке.

Подразделения ПЦБК по традиции принимали самое активное участие в соревнованиях. В этом году от предприятия выступали сразу 12 команд - это управленцы и цех централизованного ремонта механического оборудования, работники складского хозяйства и департамента управления персоналом (это новички в соревнованиях), представители картонно-бумажних и гофроцехов, сотрудники ЦЦВВ и теплоэлектроцентрали, юристы и ТОС «Головановский».

Фото компании

- Всего было шесть этапов, - рассказали организаторы. - Поскольку весь стадион представлял собой микрорайон и цеха комбината, то на ул. Сестрорецкой, 10 команды участвовали в "Большой уборке". Площадка была разделена на два поля, и участникам необходимо было вениками вымести на сторону соперника как можно больше шаров. В детском саду №358 команды соревновались в эстафете. В Цехе очистки промышленных стоков необходимо было через несколько разъединенных отрезков трубы внутри прокатить шарик, и всем командам приходилось это делать, держа трубы на весу. В картонно-бумажном цехе №1 из сетчатых коробок нужно было достать деревянными палками как можно больше шаров и мячиков разной величины. А еще был танцевальный батл под зажигательную музыку. Та команда, которая на этапах набрала большее количество БУМов и победила.

Каша, чай и веселые конкурсы

Голованово - семейный микрорайон, поэтому на празднике было очень много детей. Для них организаторы устроили всевозможные конкурсы и детские площадки. Здесь работали батуты, были и площадки для скалолазания, собирания пазлов, рыбалки. Можно было сделать аквагрим и посмотреть фокусы.

Фото компании

А еще здесь работала полевая кухня. Для тех, у кого после активного отдыха на свежем воздухе разгулялся аппетит, приготовили ароматную гречневую кашу с мясом и чай.

- Я сегодня приехала в Голованово к дочке и внукам и попала на такой замечательный праздник, - говорит пермячка Екатерина. - Большое спасибо всем организаторам, столько развлечений организовали для детей. Молодцы!

Весь день на "Территории бобра" действовала специальная валюта - БУМы. Заработать игрушечные деньги можно было и на детской площадке, и на мастер-классах, и во время викторины. А потратить - в Лавке бобра.

Фото компании

Изюминкой праздника стало выступление Пермского губернского оркестра под руководством Евгения Тверетинова. Открыла концерт новая песня о ПЦБК, которую к 60-летнему юбилею написал сотрудник компании Вячеслав Бойцов. А потом в течение часа пермяки с удовольствием пританцовывали и подпевали под популярные мелодии в исполнении пермских музыкантов.

- Очень важно проводить такие праздники, чтобы люди получали заряд бодрости и драйва, - отмечает исполнительный директор ГП «ПЦБК» Константин Незнамов. - Это важно для каждого из нас. Мы работаем для того, чтобы жить достойно и позитивно. Меня радует, что ПЦБК - это предприятие, на котором люди объединены не только едиными производственными целями, но еще и корпоративной культурой. И, самое главное, дети ждут этого праздника каждый год и получают огромное удовольствие.

- Праздник был действительно хорошо, - продолжает Валерий Полозов. - Рад, что микрорайон преобразуется, и стадион благоустраивается. Когда-то в своем детстве я строил забор вокруг стадиона в стройотряде, до сих пор вспоминаю, как мы его возводили - доски с ЦБК выписывали, машинами возили, приколачивали. Заработал наверно рублей 12, но это был такой восторг. А сейчас построили новый. Внуков сюда привожу играть, у меня их десять. За стадионом комбинат ухаживает, всегда работает и зимой, и летом, детвора занята.

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Итоги соревнований

Первое место заняла команда "12 бумажных чертят", второе место - команда "Паровозик", третье место - команда "Зеленая планета". Призы и награды победителям вручил Александр Бойченко.