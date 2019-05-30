«Алиса просто хочет дышать». Девочке, которой помогал Дима Билан, нужен медицинский аппарат
Публикуем рассказ писателя Павла Селукова, который написал текст со слов отца пострадавшей в ДТП девочки. Алисе трудно дышать, и ей нужна ваша помощь.
«Меня зовут Денис Петунин. Я родился в Перми в 1978 году. Рос в обычной семье — мама, папа. Я самым младшим был, пятый ребенок в семье. Садик, школа, в футбол играл. Потом на флот ушел. Вернулся, два года проработал водолазом. На ПНОС устроился газоспасателем. До сих пор там работаю. Двадцать лет уже почти. В 2005 году познакомился с Мариной. В 2006 у нас родилась дочка Алиса. Она была очень самостоятельной, поэтому в год и десять месяцев мы отдали её в садик. Марина вышла на работу. Я работать и не переставал.
26 сентября 2008 года я повёз Алису в садик. Спокойно ехали в общем потоке в левом ряду по Шоссе Космонавтов. Между Качалова и Одоевского в нашу сторону вырулила «Газель». По касательной задела «Киа». Я попытался вывернуть. Вывернул, но не совсем. Лобовое столкновение с перекрытием в 30%. Алиса сзади сидела, пристёгнутая в детском кресле. Оборачиваюсь — её нет. Нас на обочину выбросило. Меня люди вытащили. Я к машине бросился. Ремни детского кресла порваны, Алиса между передними сиденьями лежит на подлокотнике лицом вниз. Без сознания. Сердце бьётся, а грудная клетка не вздымается. Я спасатель. Умею реанимировать. «Скорая» минут восемь ехала. Все восемь минут я делал Алисе искусственное дыхание. Потом передал дочку врачам. Там проблема была — приехала взрослая реанимация, а у них детского набора для интубирования не было, но, слава Богу, вскоре приехала детская. Алису увезли в реанимацию. Я на мед. освидетельствование уехал. Водитель «Газели» ехать отказался. Позже выяснится, что он героиновый наркоман и на учете в наркологии состоит. Марине было сложно позвонить. Как такое скажешь, какими словами?
Потом три года по больницам, реанимациям. Ушиб шейного отдела спинного мозга с нарушением функции дыхания и опроно-двигательного аппарата. Мы там буквально жили, потому что Алиса была на ИВЛ, искусственной вентиляции лёгких. У нас родственники в Германии. Мы им Алисины документы отправили. Куда только их не отправляли… В 2012 году Алисой заинтересовался доктор Бернард из Вены. Мы оплатили ему прилёт в Пермь. Он посмотрел дочку, поговорил с врачами и сказал, что у Алисы есть хорошие шансы на реабилитацию. Я попросил расписать комплексное лечение. Получилось три месяца в Вене и цена — 156 тысяч евро.
Стали собирать деньги. Группа Вконтакте, с директором «Рифея» поговорили. Он предложил сделать сюжет. Сделали. Резонансный. Куча публикаций и сюжетов вышли в Перми и на федеральном уровне. Потом к сборам подключились «Дедморозим». Они организовали приезд Димы Билана к Алисе в больницу. Билан запустил новый виток сборов. За два месяца нам удалось собрать нужную сумму. Не хватало трёх миллионов, когда на помощь пришел режиссёр Юрий Торохов и закрыл сборы.
Однако проблемы оставались. Минздрав не хотел отпускать Алису на реабилитацию, потому что она лежала в реанимации на ИВЛ. Пришлось обратиться к знакомым из медицины катастроф. Они дали нам необходимую мед. технику: ИВЛ, отсасыватель и пульсоксиметр. И ещё предоставили нам врача-реаниматолога для сопровождения Алисы в Вену. Мы улетели.
В Вене дочке было непросто: каждодневные тренировки, пахота через слезы и боль. Три месяца. Куча обследований. Видеорентген даже сделали. Через три месяца Алиса смогла самостоятельно дышать весь световой день. Денег мы собрали чуть больше и на оставшиеся купили аппарат ИВЛ, пульсоксиметр, отсасыватель и необходимые расходные материалы на два года вперёд. С помощью ИВЛ Алиса дышит только ночью. Мы дышим не задумываясь, а дочке каждый вдох даётся волевым усилием, а во сне делать волевые усилия невозможно. Она прямо думает: надо вдохнуть, надо выдохнуть, и делает это.
В июле 2012 года мы вернулись из Вены в Пермь. С тех пор, то есть уже семь лет, дочка не лежала в больницах. Единственная опасность — простуды. Есть такой прибор, откашливатель. Ими в Перми только-только начинают пользоваться. Так вот, чтобы простуду нам переживать спокойно, нужен этот откашливатель. Он стоит почти полмиллиона, так что нам снова нужна помощь».
Помочь Алисе можно на сайте фонда "Дедморозим".
ИСТОЧНИК KP.RU