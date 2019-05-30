«Алиса просто хочет дышать». Девочке, которой помогал Дима Билан, нужен медицинский аппарат

Публикуем рассказ писателя Павла Селукова, который написал текст со слов отца пострадавшей в ДТП девочки. Алисе трудно дышать, и ей нужна ваша помощь.

«Меня зовут Денис Петунин. Я родился в Перми в 1978 году. Рос в обычной семье — мама, папа. Я самым младшим был, пятый ребенок в семье. Садик, школа, в футбол играл. Потом на флот ушел. Вернулся, два года проработал водолазом. На ПНОС устроился газоспасателем. До сих пор там работаю. Двадцать лет уже почти. В 2005 году познакомился с Мариной. В 2006 у нас родилась дочка Алиса. Она была очень самостоятельной, поэтому в год и десять месяцев мы отдали её в садик. Марина вышла на работу. Я работать и не переставал.

26 сентября 2008 года я повёз Алису в садик. Спокойно ехали в общем потоке в левом ряду по Шоссе Космонавтов. Между Качалова и Одоевского в нашу сторону вырулила «Газель». По касательной задела «Киа». Я попытался вывернуть. Вывернул, но не совсем. Лобовое столкновение с перекрытием в 30%. Алиса сзади сидела, пристёгнутая в детском кресле. Оборачиваюсь — её нет. Нас на обочину выбросило. Меня люди вытащили. Я к машине бросился. Ремни детского кресла порваны, Алиса между передними сиденьями лежит на подлокотнике лицом вниз. Без сознания. Сердце бьётся, а грудная клетка не вздымается. Я спасатель. Умею реанимировать. «Скорая» минут восемь ехала. Все восемь минут я делал Алисе искусственное дыхание. Потом передал дочку врачам. Там проблема была — приехала взрослая реанимация, а у них детского набора для интубирования не было, но, слава Богу, вскоре приехала детская. Алису увезли в реанимацию. Я на мед. освидетельствование уехал. Водитель «Газели» ехать отказался. Позже выяснится, что он героиновый наркоман и на учете в наркологии состоит. Марине было сложно позвонить. Как такое скажешь, какими словами?

Потом три года по больницам, реанимациям. Ушиб шейного отдела спинного мозга с нарушением функции дыхания и опроно-двигательного аппарата. Мы там буквально жили, потому что Алиса была на ИВЛ, искусственной вентиляции лёгких. У нас родственники в Германии. Мы им Алисины документы отправили. Куда только их не отправляли… В 2012 году Алисой заинтересовался доктор Бернард из Вены. Мы оплатили ему прилёт в Пермь. Он посмотрел дочку, поговорил с врачами и сказал, что у Алисы есть хорошие шансы на реабилитацию. Я попросил расписать комплексное лечение. Получилось три месяца в Вене и цена — 156 тысяч евро.

Стали собирать деньги. Группа Вконтакте, с директором «Рифея» поговорили. Он предложил сделать сюжет. Сделали. Резонансный. Куча публикаций и сюжетов вышли в Перми и на федеральном уровне. Потом к сборам подключились «Дедморозим». Они организовали приезд Димы Билана к Алисе в больницу. Билан запустил новый виток сборов. За два месяца нам удалось собрать нужную сумму. Не хватало трёх миллионов, когда на помощь пришел режиссёр Юрий Торохов и закрыл сборы.

Однако проблемы оставались. Минздрав не хотел отпускать Алису на реабилитацию, потому что она лежала в реанимации на ИВЛ. Пришлось обратиться к знакомым из медицины катастроф. Они дали нам необходимую мед. технику: ИВЛ, отсасыватель и пульсоксиметр. И ещё предоставили нам врача-реаниматолога для сопровождения Алисы в Вену. Мы улетели.

В Вене дочке было непросто: каждодневные тренировки, пахота через слезы и боль. Три месяца. Куча обследований. Видеорентген даже сделали. Через три месяца Алиса смогла самостоятельно дышать весь световой день. Денег мы собрали чуть больше и на оставшиеся купили аппарат ИВЛ, пульсоксиметр, отсасыватель и необходимые расходные материалы на два года вперёд. С помощью ИВЛ Алиса дышит только ночью. Мы дышим не задумываясь, а дочке каждый вдох даётся волевым усилием, а во сне делать волевые усилия невозможно. Она прямо думает: надо вдохнуть, надо выдохнуть, и делает это.

В июле 2012 года мы вернулись из Вены в Пермь. С тех пор, то есть уже семь лет, дочка не лежала в больницах. Единственная опасность — простуды. Есть такой прибор, откашливатель. Ими в Перми только-только начинают пользоваться. Так вот, чтобы простуду нам переживать спокойно, нужен этот откашливатель. Он стоит почти полмиллиона, так что нам снова нужна помощь».

Помочь Алисе можно на сайте фонда "Дедморозим".