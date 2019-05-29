«Стучала к соседям и просила еды». 91-летнюю женщину дочь держала голодной и взаперти

- Ты че это на меня! - с матом и с кулаками набрасывается на соседку Любовь Богданова. Ее не останавливает даже то, что она находится в студии телевидения, где идет запись передачи. – Я что, когда-нибудь обижала мать? Да никогда!

В телешоу «Мужское/Женское» на Первом канале рассказали историю 91-летней Нины Дмитриевны из Соликамска. Пожилую женщину держит взаперти в квартире ее 64-летняя дочь Любовь. Кроме того, она не пускает к ней медиков, полицейских и представителей соцзащиты. Когда Любовь уходит из дома, мать начинает стучать в стены соседям, просит еду и умоляет спасти ее от родной дочери.

Вся квартира женщины завалена мусором, там же живут собаки и кошки, за которыми никто не убирает.

- Я заглянула к ней и ужаснулась, - говорит одна из соседок. - У нас у родителей в хлеву чище было. Это страшно в наше время так жить.

Узнав, что к ней приедут телевизионщики, Люба прибралась в квартире. Но даже «прибранное» жилье напоминает заброшенный барак с кучами хлама.

- Я очень сильно животных люблю, - демонстрирует Любовь свою квартиру. - У меня три собаки, семь котов. Так-то у меня все хорошо, ремонт надо сделать и все.

Соседи вовсе не считают, что все хорошо.

- У меня с потолка дождь льется на голову из всех этих собачьих испражнений, - жалуется соседка снизу. – У этой Любы свора собак, за которыми она не ухаживает. Она получает пенсию за 91-летнюю маму, а ее саму избивает и голодом морит.

Поддерживает ее и сотрудница кафе, расположенного неподалеку от дома, где живет Нина Дмитриевна. До того, как Люба стала запирать мать дома, женщина часто ходила побираться у магазинов, а потом заходила в кафе.

- Мы так ее и называли «наша бабушка», - рассказывает на шоу сотрудница кафе. – Она приходила с босыми ногами, зимой. Иногда она расплачивалась мелочью, которую ей подавали. Говорила, что не может жить дома спокойно из-за собак. И рассказывала, когда Люба жила с каким-то мужчиной, боялась зайти домой, потому что ее могли ударить. Даже палкой. Один раз прибежала, плакала, у нее были все руки в синяках. И просила вызвать полицию.

Но участковый просил написать заявление. От этого Нина Дмитриевна отказалась.

Несколько раз пожилую женщину увозили в больницу, ее предлагали устроить в дом престарелых. Но каждый раз Люба приезжала и забирала мать.

- Совести у нее нет. Я ей сказала, иди работай, а не у матери на шее сиди, - сказала Нина Дмитриевна тележурналистам, которые встретились с ней в больнице, куда ее отправили в очередной раз. – Пьяная приходит, ударяла меня сколько раз.

Женщина демонстрирует синяки на теле.

- Были сигналы, что дочь оставляет женщину без присмотра и препятствует попаданию в квартиру нашим сотрудникам, – рассказывает начальник территориального управления министерства соцзащиты по Соликамску Наталья Тимонина. – Когда мы все-таки попадали внутрь, спрашивали: сытая ли женщина, та отвечала, что сытая. В присутствии нас дочь убрала квартиру, вынесла мусор, поменяла белье. Мы предлагали пожилой женщине сестринский уход. Но каждый раз дочь забирала мать. Именно дочь препятствует нормальной жизни матери. Поэтому мы подали на нее заявление в прокуратуру.

Этого сообщения Любовь испугалась и пообещала, что будет заботиться о матери.

- Если вы любите маму, дайте ей хотя бы последние годы прожить достойно, - сказали Любе участники шоу. И предложили убрать из квартиры животных, отправив их в приют.

Люба была уже на все согласна.

- Только Марьяну мне оставьте, - попросила она. – Кошечка это моя.

Потом добавила:

- Еще Ваську, муж это ее. И Мухтара, собаку…

Договорились, что ей оставят животных, если она будет гулять с собакой и убирать в квартире.