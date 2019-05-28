«Просто космос. Такого в Оханске еще не было»

Впервые события международного Дягилевского фестиваля происходили не только в Перми. В Оханске выступил участник фестиваля Михаил Мордвинов. Всемирно известный пианист играл в зале детской школы искусств Оханска музыку Бетховена, Шопена, Шумана, Скрябина. А еще музыкант представил жителям города мировую премьеру музыкальной пьесы Supremus #1, написанную специально для него композитором Борисом Филановским.

Рояль не подвел

Концерт звезды мирового уровня, музыканта и преподавателя Академии музыки им. Гнесиных и Высшей школы музыки им. Ганса Эйслера (Берлин, Германия) стал возможным благодаря творческому эксперименту организаторов Дягилевского фестиваля. В этом году Оханск выиграл краевой конкурс «Пермский край - территория культуры» и в рамках этой программы региональное министерство культуры решилось на беспрецедентный эксперимент: расширить границы Дягилевского фестиваля, проходящего в Перми с неизменным аншлагом, за пределы краевого центра.

- Мы уже несколько дней живем Дягилевским фестивалем, и уверены, что не только у жителей Перми должна быть возможность к нему приобщиться, но и у жителей края тоже! В этом году 16 территорий края смотрят концерты фестиваля через «Виртуальные концертные залы», а Оханск - Центр культуры Пермского края этого года - стал стартовой площадкой, где проходит первый концерт Дягилевского фестиваля за пределами краевой столицы. Очень хотелось бы, чтобы такая практика стала постоянной, - рассказала заместитель министра Пермского края Марина Илюхина.

Слушатели были благодарны музыканту за доставленные эмоции

Директор школы искусств Оханска Елена Коробейникова пояснила, выбирая площадку для концерта Дягилевского фестиваля в Оханске, рассматривали два варианта: сцену Дома культуры и школы искусств. Выбор остановился на последней из-за особого комфорта и акустики для слушателей и инструмента для музыканта.

- Пианист играл на нашем школьном рояле, уверена, он (рояль) был счастлив работать с музыкантом такого уровня, он справился! - улыбается Елена Коробейникова.

«Большое искусство пришло к нам на дом»

На концерт Михаила Мордвинова пришли жители Оханска, ученики и преподаватели музыкальной школы Оханского района, приехали жители близлежащих сел. Магическая музыка в исполнении Михаила Мординова потрясла слушателей.

Слушатели были благодарны музыканту за доставленные эмоции

- Счастье, что большое искусство пришло к нам на дом, - оханские слушатели не скрывали восторженных эмоций после концерта Михаила Мордвинова.

- Просто космос, такого в Оханске еще не было! - не сговариваясь, но одними и теми же словами делились слушатели впечатлениями во время короткого антракта.

- Прослушивание музыки в таком исполнении - это как чтение умных философских книг, а мастерство пианиста делает процесс познавания захватывающим. Мы очень благодарны организаторам, - поделилась директор музыкальной школы села Острожка Оханского района Жанна Опарина, а ее ученицы, приехавшие на концерт, наперебой делились впечатлениями, насколько захватывающим для них было видеть работу музыканта вживую.

- Спасибо за возможность послушать музыку такого уровня, после данного исполнения я стал поклонником классической музыки, - рассказал глава Оханского района Дмитрий Байдин. И добавил, обращаясь к пианисту Михаилу Мордвинову: - Ваша игра - это возможность для всех нас приблизиться к классической музыке и полюбить ее, не выезжая при этом из Оханска.

«Я чувствовал флюиды, исходящие от зрителей»

Сам же пианист Михаил Мордвинов, чей концерт вызвал шквал эмоций слушателей, признался, что ощущал особую энергетику зала в Оханске.

- Мне важно играть людям, которые ждут и хотят услышать музыку, и которые способны оценить. И я чувствовал во время выступления, что оханские слушатели оценили музыку в полной мере, - сказал музыкант после концерта.

Михаил поделился, что он наиболее высоко ценит выступления именно в камерных залах. И с удовольствием практикует это в Германии, где живет и работает. По словам пианиста, камерность дает возможность не только играть для слушателей, но и общаться с ними.

Перед каждой музыкальной частью он объяснял слушателям смысл произведения и причины, по которым он его выбрал. И произвольно менял программу концерта. Благодарные слушатели не возражали. В звенящей тишине они ловили каждое слово и ноту музыканта. Пожалуй, единственное, что огорчило восторженный зал оханской школы искусств, - это окончание концерта. Мордвинов сыграл на прощание поэму Александра Скрябина «К пламени».

- Российские космонавты, которые слушали эту музыку во время космических экспедиций, признавали, что именно так звучит космос, - рассказал слушателям Мордвинов перед исполнением поэмы.

Последний аккорд зал встретил глубокой тишиной и долго не признавал факт, что концерт закончен. Лишь спустя несколько мгновений начались осторожные хлопки, переросшие в шквал благодарных аплодисментов.

- Я чувствовал флюиды, исходящие от зрителей. Это самое ценное, что есть в концертной деятельности, - взволнованно сказал впечатленный реакцией зала пианист после концерта.

10-летний Андрей во время концерта повторял аккорды Михаила Мордвинова на своей коленке.

- Я видел себя на этой сцене, - смущенно признался мальчик. - Я только год занимаюсь на фортепиано, но сегодня я увидел себя великим пианистом.

И это именно то, ради чего Дягилевский фестиваль вышел за пределы Перми и провел концерт классической музыки в Оханске.

Судя по реакции слушателей, эксперимент по расширению географии фестиваля настолько успешен, что в следующем году можно ожидать высокой конкуренции среди районов Прикамья, желающих принять его у себя.