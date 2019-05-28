2019-05-28T14:15:06+03:00
Здоровье

Вред от кальяна - миф или страшная правда

Пять причин, почему надо отказаться от кальяна
Елена КОНОВА
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--Фото: Андрей АБРАМОВ
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Кальянные открываются по всей России. Обычно это маленькие подвальчики с плохой вентиляцией. И вот, приходишь ты в этот подвал, и начинаешь вдыхать дым от чужого кальяна. А потом тебе приносят свой, и ты его долго и размеренно куришь. А какой вред от кальяна? Сейчас расскажем.

1. По мнению некоторых специалистов, за час курения кальяна человек вдыхает в 100 раз больше вредного дыма, чем за время выкуривания одной сигареты.

2. В табаке для кальяна концентрация вредных веществ ниже, чем в сигаретном табаке. Но из-за курения кальяна в организм попадает в разы больше угарного газа. 45-минутный сеанс кальяна - это выкуривание целой пачки сигарет по количеству вдыхаемого угарного газа!

3. При потреблении кальяна организм может получить дозы вреднейших веществ - свинец, мышьяк, хром, котинин, карбоксигемоглобин.

4. Из-за постоянного курения кальяна у человека могут возникнуть такие же проблемы, как у обычного курильщика. Например, проблемы с сердцем, лёгкими, заболевания центральной нервной системы, одышка, кашель и прочие неприятные вещи. И, кстати, кальяны не подвергаются санитарной обработке, поэтому у курильщиков повышается риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний.

5. А ещё многие курят кальян, приготовленный на алкоголе. То есть вдыхая пар, который получается в том числе из-за алкоголя, мы отравляем свой организм опасным для здоровья коктейлем.

Так что внимательно подумайте, прежде чем курить кальян.

Информация от пермского краевого центра медицинской профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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