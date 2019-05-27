Главе банды черных риэлторов, на счету которых пять убийств, дали новый срок

- Наталья Морозова имеет 2 разряд швеи, шьет в экспериментальном цехе, - сообщили про главу черных риэлторов в березниковской женской колонии ИК-28. - Больших претензий к ней нет. Хотя она озлоблена, хитра, постоянно оправдывается и без всякого удовольствия принимает участие в культурно-массовых мероприятиях.

Характеристику на Морозову зачитывали в березниковском суде, где завершился второй процесс по делу банды черных риэлторов.

Клиентов сжигали заживо, топили и выгоняли на мороз

В прошлом году ее уже судили за организацию убийств пяти человек. В 2015-16 годах Наталья Морозова, ее муж Вячеслав Дунаев и муж сестры Морозовой Александр Дмитриев обманывали пьющих владельцев квартир. Обещали подобрать им жилье подешевле, а разницу в деньгах отдать на пропой. Но деньги за проданные квартиры черные риэлторы забирали себе, а их бывших хозяев убивали.

Одного из клиентов, квартиру которого они продали за 970 тысяч рублей, поместили жить в щитовом домике в садовом кооперативе, купленном за 100 тысяч. А потом решили сжечь клиента вместе с домиком, инсценировав несчастный случай. Дунаев и Дмитриев пришли к нему «в гости» со спиртным. В домике кроме обреченного клиента оказался его приятель. Риэлторы напоили обоих и на плитку, которая стояла возле дивана, бросили тряпье. По данным экспертов, строение вместе с обитателями сгорело за 10 минут.

Второе убийство попытались тоже обставить как несчастный случай. Супругу одного из их клиентов пригласили в загородный дом якобы посмотреть будущее жилье. Затем ее напоили и на ночь выгнали на мороз – в ночь на 13 января 2016 года на улице было -25. Утром окоченевшее тело еще живой жертвы отвезли подальше и выбросили на заснеженную обочину дороги. Через день в этот же дом подобным образом заманили ее мужа. Его избили и бросили в костер во дворе, завалив сверху досками. Обгорелые останки также отвезли на придорожную обочину.

Обнаглев от безнаказанности, черные риэлторы перестали осторожничать. Очередную жертву они привезли на берег речки, привязали к телу буксировочным тросом 20-килограммовую гирю, столкнули в воду и не давали всплыть.

За убийства и мошенничество Наталью Морозову приговорили к 20 годам лишения свободы, Вячеславу Дунаева - к 15 годам и 10 месяцам, а Александра Дмитриева – к 14 годам и 9 месяцам.

Вместо красивого дома – сарайчик

А в октябре прошлого года в полицию поступило заявление от жителя Березников, который сообщал, что его обманул мужчина по имени Слава, из-за чего он остался без жилья.

Вячеслав Дунаев свою вину признал.Фото: Николай АНФАЛОВ

В ходе расследования выяснилось, что Слава – это Дунаев. Дунаев обхаживал мужчину, угощал его спиртным и уговорил подарить ему комнату в обмен на загородный дом и доплату. Дунаев и Морозова специально свозили клиента в поселок Зырянка и показали новое место жительства – добротный красивый дом с ухоженным участком. Однако когда сделка состоялась, местом жительства мужчины оказался дощатый сарай с заросшим клочком земли. И, конечно, никаких денег клиент не получил.

Черных риэлторов обвинили в мошенничестве в крупном размере, совершенном в составе организованной группы. И вновь судили.

На скамье подсудимых супруги сидели порознь друг от друга. Морозова находилась в клетке, а Дунаев – в зале суда, пристегнутый наручниками. Конвой не усадил их вместе, заявив, что по инструкции не положено сидеть в одной клетке мужчине и женщине.

Оба выглядели заметно похудевшими. Дунаев отрастил на лице реденькую бородку с бакенбардами.

Свою вину Вячеслав Дунаев признал полностью, а Наталья Морозова – частично, она не согласилась с тем, что преступление совершалось организованной группой.

В итоге суд приговорил по совокупности преступлений Наталью Морозову к 22 годам лишения свободы, а ее мужа – к 18 годам.