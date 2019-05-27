В Перми действует проект "Экодесант"

В 2017 в Пермском крае стартовал проект «Экодесант», посвященный популяризации сбора макулатуры. На сегодняшний день в проекте, кроме Прикамья, участвуют еще 9 регионов России, в том числе Омск, Томск, Воронеж и Тюмень.

Проект «Экодесант» организован и реализуется группой предприятий ПЦБК, которая использует собранную макулатуру в производстве тарного картона. На территории Пермского края ПЦБК - единственная компания, которая занимается переработкой макулатуры. Во многих пермских организациях установлены экопаки ПЦБК для ее сбора.

Координатор проекта «Экодесант» Варвара Пушкова рассказала в эфире Радио «КП» - Пермь», как стать участником проекта «Экодесант».

- Поколение среднего и старшего возраста помнит школьные времена, когда дети организованно собирали макулатуру и соревновались между собой, кто больше соберет. «Экодесант» - это возрождение старых традиций?

- Все верно. В Советском Союзе до трети бумажной продукции делали из макулатуры. Соревновательная система, в которую были вовлечены и пионеры, и взрослые люди, работала очень активно и эффективно. Наш подход более ориентирован на защиту окружающей среды. Мы стараемся сделать систему простой, показываем весь путь - от сбора макулатуры до использования ее в производстве. Например, вы напечатали какой-либо документ, потом он стал ненужным. Вместо того чтобы просто выбросить, вы помещаете его в наш экопак, он доставляется на ЦБК, где из него сделают картон.

- В экопак можно бросать любую бумагу или есть ограничения?

- Не все то бумага, что бумагой выглядит. Возьмет, к примеру, бумажные стаканчики. На первый взгляд, они бумажные, но изнутри покрыты слоем полимеров, чтобы не пропускали воду. На данном этапе такие материалы не перерабатываются с остальной макулатурой. То есть бумажные стаканчики, коробки из-под соков, чеки от кассовых аппаратов и прочее - это не макулатура.

- Как подключиться к «Экодесанту» жителям Перми, пермским компаниям, тем же УК и ТСЖ?

- Присоединиться к нашему экологическому проекту очень просто. Достаточно связаться с координатором проекта по телефону 8 912 49 42 477. И мы подробно объясним, куда лучше разместить и чем наполнять экопаки. По мере заполняемости мы сами будем забирать вашу макулатуру и увозить на базу ПЦБК для дальнейшей переработки.

- И сколько деревьев мы спасаем, собирая макулатуру?

- Одна тонна макулатуры сохраняет 24 дерева и 33 кубометра воды. За 2018 год пермские организации собрали 102 тонны. Для пермских предприятий это достаточно много, при этом у ПЦБК ежедневно может быть переработано более 400 тонн макулатуры. Так что работа предстоит большая!

«Экодесант» создавался как просветительский проект и наша первейшая задача рассказать, как мы своими действиями влияем на окружающую среду и какие возможности у нас есть, чтобы помочь природе. Также наша цель сформировать в обществе экологическую привычку и добиться, чтобы она стала повседневной реальностью. К примеру, при открытии офиса вы планируете, что там будут столы, стулья, компьютеры, и обязательно должны быть экопаки - контейнеры для сбора макулатуры.

- Привлекаете ли к сбору макулатуры детей? Как они реагируют на такие инициативы?

- Мы выходим в школы, устраиваем для детей экоуроки. Прямо на уроке показываем ребятам процесс превращения макулатуры в новый предмет. Размачиваем макулатуру и измельчаем, отделяем от нее инородные предметы, скрепки и другие твердые частицы. И получаем чистую бумажную массу. Чтобы она стала бумагой, ее нужно выровнять на специальной сетке. Именно так изготавливалась бумага в старину, когда ее делали вручную. Для детей это отличный экскурс в историю, и они в восторге от того, что за 45 минут урока могут сделать бумагу своими руками. Также для старшеклассников, студентов и эко-активистов мы можем провести экскурсию по ПЦБК, где они смогут увидеть, как используется вторсырье на комбинате, или экскурсию «Серебряный меридиан», в течение которой можно пройти по экотропам в лесу, который окружает микрорайон Голованово.

Голованово является подшефной территорией ПЦБК. и мы очень тесно работаем с общественными организациями и жителями микрорайона. В программу обязательных мероприятий входит субботник в Голованово, очистка природных территорий и малых рек.

Необходимую информацию по установке экопаков и правильному сбору макулатуры вы можете получить по телефону 8 912 49 42 477 или на сайте ПЦБК в рубрике «Проекты».