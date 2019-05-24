В Перми презентовали самое высокое жилое здание

Аллеи, выложенные ровной плиткой, яркие аттракционы детских площадок, столетние липы и свечки высоток с зеркальными квадратиками фасадов - все это жилой квартал «Гулливер», расположенный в самом центре Перми. А вскоре здесь появится настоящий небоскреб - высотой в сто метров. Об этом сообщили во время презентации проекта в компании «Кортрос», которая ведет строительство квартала.

Дом под названием Headliner станет двухсекционным: одна часть - 25 этажей, вторая - 31 этаж. Всего в доме будет 550 квартир: от однокомнатных студий до четырехкомнатных хором. При этом в компании было решено отказаться от жилья уровня бизнес-класса, сделав квартиры более доступными для пермяков.

С лоджии высотки открывается широкая панорама городаФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Помимо высоты Headliner будет отличаться абсолютно новым подходом. Он предназначен для активной молодежи, которая ставит перед собой высокие карьерные цели, но при этом стремится к безопасности, эффективности и комфорту.

- Идеология Headliner родилась в Москве, а теперь мы хотим распространить ее и на Пермь, - рассказал генеральный директор группы компаний «Кортрос» Станислав Киселев. - Мы ориентируемся на молодую динамичную аудиторию, делая упор на создание в доме своей экосистемы, своего уникального сообщества. Как показывает опыт, такая идеология позволяет существенно повысить и привлекательность проекта, и качество социальной среды.

И, действительно, современный красивый небоскреб с наличием системы «Умный дом», высоким уровнем комфорта и зеленым парком вокруг заинтересовал пермяков. Продажи квартир в нем начались в ноябре минувшего года, но уже распродано более 35 процентов. Строительство Headliner завершится в 2020 году, одновременно со сдачей все домов «Гулливера».

Здание, как и весь квартал, было создано по проекту французского архитектурного бюро Anthony Bechu. С общей лестницы высоток можно выйти на просторные лоджии, откуда открывается широкая панорама города. Видно даже Каму. На территории «Гулливера» находится парк с вековыми деревьями, которые бережно сохранили во время строительства. В будущем году здесь откроется детский сад на 160 мест. А «изюминкой» квартала стал памятник Георгию Буркову, который «Кортрос» установил в год 85-летия знаменитого актера, родившегося в Перми.