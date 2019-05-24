2019-05-24T13:33:10+03:00
Недвижимость

В Перми презентовали самое высокое жилое здание

Небоскреб Headliner, который строится в жилом квартале «Гулливер», достигнет высоты в 100 метров
Ксения ОГАРЕВА
Поделиться:
Генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев представил новый проеГенеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев представил новый проеФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
Изменить размер текста:

Аллеи, выложенные ровной плиткой, яркие аттракционы детских площадок, столетние липы и свечки высоток с зеркальными квадратиками фасадов - все это жилой квартал «Гулливер», расположенный в самом центре Перми. А вскоре здесь появится настоящий небоскреб - высотой в сто метров. Об этом сообщили во время презентации проекта в компании «Кортрос», которая ведет строительство квартала.

Дом под названием Headliner станет двухсекционным: одна часть - 25 этажей, вторая - 31 этаж. Всего в доме будет 550 квартир: от однокомнатных студий до четырехкомнатных хором. При этом в компании было решено отказаться от жилья уровня бизнес-класса, сделав квартиры более доступными для пермяков.

С лоджии высотки открывается широкая панорама города Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

С лоджии высотки открывается широкая панорама городаФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Помимо высоты Headliner будет отличаться абсолютно новым подходом. Он предназначен для активной молодежи, которая ставит перед собой высокие карьерные цели, но при этом стремится к безопасности, эффективности и комфорту.

- Идеология Headliner родилась в Москве, а теперь мы хотим распространить ее и на Пермь, - рассказал генеральный директор группы компаний «Кортрос» Станислав Киселев. - Мы ориентируемся на молодую динамичную аудиторию, делая упор на создание в доме своей экосистемы, своего уникального сообщества. Как показывает опыт, такая идеология позволяет существенно повысить и привлекательность проекта, и качество социальной среды.

И, действительно, современный красивый небоскреб с наличием системы «Умный дом», высоким уровнем комфорта и зеленым парком вокруг заинтересовал пермяков. Продажи квартир в нем начались в ноябре минувшего года, но уже распродано более 35 процентов. Строительство Headliner завершится в 2020 году, одновременно со сдачей все домов «Гулливера».

Здание, как и весь квартал, было создано по проекту французского архитектурного бюро Anthony Bechu. С общей лестницы высоток можно выйти на просторные лоджии, откуда открывается широкая панорама города. Видно даже Каму. На территории «Гулливера» находится парк с вековыми деревьями, которые бережно сохранили во время строительства. В будущем году здесь откроется детский сад на 160 мест. А «изюминкой» квартала стал памятник Георгию Буркову, который «Кортрос» установил в год 85-летия знаменитого актера, родившегося в Перми.

Памятник Георгию Буркову «Кортрос» установил в год 85-летия знаменитого актера. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Памятник Георгию Буркову «Кортрос» установил в год 85-летия знаменитого актера.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Прикамье осудили 49-летнего мужчину, который подсадил школьницу на наркотики
В Прикамье осудят руководство управляющей компании за смерть 5 человек
В Перми в мае из окон выпали шесть маленьких детей
Большая книжная ярмарка 2019 в Перми: книжные новинки и творческие встречи
«После родов она стала менее привлекательной для меня». Пермяк отправил жену на телешоу, чтобы ее преобразили
Tele2 делает понедельники приятными
«Это убежище для мам с детьми, бегущих от насилия в семье». Пермяков просят помочь с оплатой коммуналки за кризисную квартиру
В Перми пропала 72-летняя пенсионерка, страдающая потерей памяти
«Это грубейшее нарушение прав девочек». Валентина Матвиенко прокомментировала скандал в пермской гимназии
В МЧС прокомментировали взрыв на газопроводе в Прикамье
Правительство РФ учтет предложения Пермского края по развитию химической промышленности
В Перми осудили жителя Узбегистана за попытку подкупа сотрудника ФСБ
«Газопровод горит!» Жителей Прикамья напугал ночной пожар, который сопровождался сильным хлопком
МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки и сильный ветер
Два жителя Прикамья жестоко изнасиловали женщину
«81 год и 6 месяцев заключения». В Перми осудили банду наркодилеров
В Перми появятся улица Бориса Коноплева и школа Василия Татищева
Tele2 делает понедельники приятными
Арбитражный суд признал банкротом одного из застройщика домов в Пермском районе
В Прикамье найден мертвым следователь
В пожаре в Прикамье погибли два человека
«Станет интереснее и динамичнее»: утвердили трассу пермского марафона
Жителя Прикамья осудят за секс с 12-летней девочкой
Изменение движение автобуса №10, троллейбуса №1 и №5 с 24 по 27 мая 2019 в Перми
В Прикамье спасатели нашли тело 41-летнего мужчины
«Это придумали безумные тетки, у которых не сложилась личная жизнь». Геннадий Онищенко прокомментировал скандал в пермской гимназии