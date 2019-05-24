В Перми во время урока умер известный учитель физики

В пятницу, 24 мая, в пермской школе № 146 произошла трагедия - прямо во время урока физики скончался учитель Сергей Полянский.

- Другой информации о случившемся у нас пока нет, - сообщили в пресс-службе департамента образования Перми.

"Таких людей по пальцам пересчитать", делится воспоминаниями отец Василия Югова 00:00 00:00

Сергей Евгеньевич - учитель юного участника международных олимпиад Василия Югова.

- Они с сыном занимались до 20 часов в неделю, - говорит отец Василий Дмитрий Югов. - Он был не просто учителем, а наставником для моего сына. Сергей Евгеньевич - великий педагог. Таких людей по пальцам пересчитать можно. Он умел с детьми работать.

В группе «ВКонтакте» даже есть группа, посвященная Сергею Евгеньевичу. На фотографиях в альбоме видно, что педагог и на гитаре для учеников играл, и прививал им любовь к спорту.

- Отличный учитель, строгий, справедливый, с тонким юмором и харизмой, - пишут ученики. - Для нас в 9-м классе он был примером не только учителя, но и мужского поведения.

- Это очень тяжелая утрата! - выражают соболезнования в группе. - Ребята, ученики, мы, родители, скорбим вместе с вами... Не хочется верить, в голове не укладывается. Он был гениальным учителем.