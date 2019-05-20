Детские лагеря 2019 в Перми: в какой из них отправить ребенка

Перед наступлением лета и школьных каникул каждый родитель задумывается над вопросом, в какой лагерь отправить ребенка. При множестве лагерей в Пермском крае бывает сложно разобраться, какой именно подойдет для конкретного ребенка. В одном лагере он сможет подтянуть свои знания и получить совершенно новые опыт, в другом - поправить здоровье, в третьем - совместить первое и второе.

«Лингва Бона» - лагерь на базе медико-педагогического центра

Родителям, которые не готовы отпустить ребенка в загородный лагерь, но хотят, чтобы ребенок полноценно отдохнул, отлично подойдет лагерь кратковременного дневного пребывания на базе медико-педагогического центра «Лингва Бона». Он открыт для девочек и мальчиков в возрасте 6 - 11 лет. Специалисты лагеря гарантируют полноценный отдых ребенка с пользой для интеллектуального и эмоционального развития. Также во время игр ребенок получит необходимые навыки для повышения своей самооценки и школьной мотивации. Для школьников, которые очень устали от учебной нагрузки, специалисты центра разработали программу по преодолению последствий школьной дезадаптации. Кроме того, специалисты помогут ребенку определиться с его способностями и развить таланты. Если необходимо - проведут доклиническую диагностику и определят проблемы, связанные с нарушением сна ребенка, синдромом гиперактивности и дефицитом внимания. За 4 часа нахождения в центре «Лингва Бона» ребенок получит и профессиональную помощь, и активно проведет время со сверстниками.

«Кэмпридж» - образовательный лагерь

Для старшеклассников, которые хотят с пользой провести летние каникулы, отлично подойдет лагерь «Кэмпридж». Это образовательный лагерь, где дети сами выбирают академическое направление, по которому они хотят получить дополнительные знания. За смену ребят ожидает 40 академических часов занятий на выбранном учебном отделении и ежедневная работа над коммуникативными навыками, тренинги лидерства, методология научных исследований.

Даже во время самой насыщенной учебной программы есть время для отдыха. Фото предоставил "Кэмпридж"

Часы, которые ребенок проведет в лагере, пролетят мгновенно, наполненные учебой, спортивными и интеллектуальными играми, тренингами и мастер-классами в кругу активных сверстников и заботливых организаторов, которые станут настоящими друзьями для ваших детей.

«Мы искренне рады общению с ребятами на любые темы: от освоения космоса и творчества Шекспира до личных взглядов на современное искусство и популярных блогеров», - рассказывают организаторы. Во время образовательной смены у детей найдется время и на развлекательные мероприятия, так что родители могут быть спокойны: их умные дети смогут отлично отдохнуть на свежем воздухе. Лагерь расположен вблизи курорта «Усть-Качка» на базе Пермского кадетского корпуса ПФО им. Ф. Кузьмина, расположенного в 40 километрах от Перми.

«Гагаринец» - загородный лагерь в Нытвенском районе

Лагерь «Гагаринец» расположен в Нытвенском районе, около поселка Новоильинского. В этом году «Гагаринцу» исполнилось 70 лет, и отмечать такой юбилей будут с размахом. Дети получат огромное удовольствие от насыщенной программы. Каждый день смены - уникальный и не похожий на другой. Творческие фестивали и спортивные состязания увлекут ребенка так, что у него не останется времени скучать по дому.

Отличное настроение в любой день. Фото предоставил Игорь Ломов.

Кульминация каждой смены - туристический поход. Каждый ребенок сможет почувствовать себя заядлым туристом, а чай и еда, приготовленные на костре, наверняка останутся самыми яркими воспоминаниями лета. Достаточная близость к Перми даст родителям возможность не тратить много времени на дорогу, чтобы навестить ребенка в родительский день. И самое главное: в «Гагаринце» родители, пусть и на один день, вновь смогут почувствовать себя детьми, поскольку в этом лагере бережно культивируют ощущение того самого «пионерского лагеря».

«Затерянный мир» - лагерь для путешественников

Любителям острых ощущений отлично подойдет лагерь «Затерянный мир». Здесь нет традиционных спальных корпусов, но есть палатки, катамараны, ласковое солнце и вечера у костра в таинственном ночном лесу. Дети собственными глазами, а не в иллюстрированных книгах увидят красоты Пермского края, забредут в самые таинственные и неизведанные пещеры, пройдут через непроходимые чащи пермских лесов.

Путешествия это круто! Фото предоставил "Затерянный мир"

В дни привалов дети отточат свои туристические навыки на мастер-классах по скалолазанию, пройдут веревочные курсы, сходят на экскурсии в музеи близлежащих городков. Без преувеличения можно сказать, что они захотят вернуться сюда снова, чтобы почувствовать себя первопроходцами. Может, даже предложат сводить в поход своих родителей, ведь в лагере «Затерянный мир» у них появятся все необходимые туристические навыки. Каждую минуту каждого дня рядом с детьми будут находиться и передавать им свой опыт профессиональные инструкторы и вожатые.

«Тимуровец» - загородный лагерь в Нытвенском районе

«Тимуровец», я люблю тебя! Ты – лучший» - пишут дети на страничке лагеря «Тимуровец» в социальной сети «ВКонтакте». «Спасибо всем детям, которые отдыхали во 2-ю смену. Это были самые позитивные, творческие дети, лёгкие на подъём! С вами работать было очень легко и интересно. Я вас всех люблю» - отвечают им вожатые лагеря. И все с нетерпением ждут новый сезон и новую встречу. «Тимуровец» находится в 100 километрах от Перми, в сосновом бору, всего в 250 метрах от Камы. Это традиционный детский лагерь с футбольными и баскетбольными полями, одноэтажными деревянными корпусами, пахнущими пионерским детством.

Символ счастливого детского лета. Фото предоставил Игорь Ломов.

Каждый родитель, приехав навестить ребенка, вспомнит и свою счастливую смену и позавидует своему отпрыску. Несмотря на консервативный вид, наполнение смен «Тимуровца» современно и многообразно: «Весь мир – театр», «Новый горизонт», «На старте открытий».

«Солнышко» - загородный лагерь вблизи Усть-Качки

В лагерь «Солнышко» дети, уже побывавшие там, собираются заранее. Уже с осени они списываются с друзьями и устраивают перекличку. Это лагерь с добрыми многолетними традициями. Ему уже 50 лет. В этом лагере побывали не только родители, но и бабушки с дедушками современных детей. Берег Камы, звуки горна, поднятие флага - эти составляющие детской лагерной жизни до сих пор актуальны и тщательно оберегаются организаторами. Вместе с этим в лагере появились новые корпуса, клуб и универсальное спортивное поле. А рядом с лагерем строятся коттеджи. Родители могут объединить семейный отдых с отдыхом ребенка.

«Нечайка» - интеллектуальный лагерь

Давно снискал любовь детей и родителей пригородный лагерь «Нечайка». Интерьеры корпусов лагеря выполнены в стиле лофт, во всей инфраструктуре «Нечайки» присутствует дух современности. Каждая смена тематическая - дети заранее просят родителей записать их на полюбившуюся в прошлом году смену. На встречу с отдыхающими детьми приезжают известные в Перми профессионалы и проводят мастер-классы для детей по разным тематикам: журналистика, IT-сфера, современное искусство. Арт-объекты, созданные детьми, остаются для следующих смен и украшают лагерь. Многие дети, находясь на отдыхе, получают самое ценное знание - узнают много о себе и даже определяются с будущей профессией. «Мы любим детей и хотим, чтобы наши дети в «Нечайке» раскрыли свои таланты и стали настоящими личностями», - говорят организаторы.

«Дружный» - инклюзивный лагерь

Инклюзивный лагерь «Дружный» - единственный лагерь в Перми, куда может поехать любой желающий, независимо от наличия или отсутствия инвалидности. Дети-участники лагеря вне зависимости от особенностей здоровья смогут от всей души участвовать в любых активностях лагерной жизни: танцевать, устраивать фестивали, участвовать в спортивных состязаниях. В этом им помогают дети-волонтеры. Перед началом смены волонтеры проходят обязательное обучение, чтобы помогать детям с разным уровнем физических, умственных и психических возможностей. С детьми с инвалидностью работают специалисты по адаптации. Благодаря авторским методикам дети с инвалидностью начинают лучше говорить, уверенней ходить, обслуживать себя и верить в свои возможности.

Какой бы лагерь вы не выбрали для своего ребенка, главное, что он получит, - это радость от общения со сверстниками под бдительным присмотром взрослых. И пусть лето каждого ребенка будет солнечным и счастливым!