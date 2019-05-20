«Арестовали в зале суда». Экс-депутата Пермского ЗС Владимира Нелюбина приговорили к 6 годам и 3 месяцам колонии

- Я ни в чем не виноват. Я никогда не был мошенником, - заявил перед началом судебного заседания экс-депутат краевого Законодательного Собрания и бывший совладелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин. - Зачем мне воровать деньги в своем банке, где я акционер? То есть воровать у самого себя?

"Обидно за наше правосудие", сказал Владимир Нелюбин перед оглашением приговора. 00:00 00:00

Но за мошенничество в особо крупном размере его приговорили к шести годам и трем месяцам колонии общего режима.

Чтение приговора заняло у судьи Олега Порошина почти два дня. Начал он зачитывать утром в пятницу, а до результативной части, то есть до самого наказания, дошел только в понедельник.

В чем же признали виновным бывшего депутата?

200 миллионов – туда, 200 - обратно

Главное обвинение против Владимира Нелюбина - мошенничество и хищение 200 миллионов рублей из средств «Экопромбанка» по предварительному сговору с бизнесменом Игорем Куйдой, который сейчас находится в федеральном розыске.

По данным обвинения, в 2012 году, когда Владимир Нелюбин был председателем наблюдательного совета «Экопромбанка», его знакомый бизнесмен Игорь Куйда оформил в банке кредит на 215 миллионов под залог недвижимости – помещений в торговом центре «Привилегия» и двух зданий на улице Ленина. И эти деньги он деньги не вернул.

Спустя два года, когда у «Экопромбанка» была отозвана лицензия, Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило в отношении Игоря Куйды и его юриста Сергея Обидина уголовное дело по факту хищения из банка 200 миллионов рублей. К тому времени и Куйда, и Обидин скрылись из Перми и были объявлены во всероссийский розыск.

Владимир Нелюбин фигурировал в деле как свидетель. Но в прошлом году ему также предъявили обвинение, сочтя соучастником Куйды и Обидина.

Выяснилось, что полученные по кредиту деньги были переведены на личный банковский счет Нелюбина. Сам Владимир Нелюбин объяснил это тем, что после одобрения и оформления залоговой документации Куйда отказался от кредита, так как его не устроила ставка в 18 процентов годовых. Но Нелюбин тогда нуждался в деньгах, поэтому предложил Куйде все-таки получить кредит. А потом сам Нелюбин взял у того деньги взаймы.

- Я платил ему проценты, а он платил проценты банку, - пояснил Владимир Нелюбин. - Я за 24 месяца по этому кредиту выплатил 70 миллионов, не только проценты, но и часть кредита была погашена.

У обвинения было другое мнение.

- Нелюбин и Куйда ввели банк в заблуждение, они получили деньги, но сам кредит погашать не собирались, а только создавали видимость, внося проценты в хаотичном порядке, - пояснил прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Пермского края Николай Гаврилиди. - Когда у банка отозвали лицензию, представитель конкурсного управляющего обратился к формальному заемщику Игорю Куйде с требованием вернуть кредит. Но тот заявил на суде, что никаких денег от банка он не получал и подал встречный иск, отрицая свою причастность к получению кредита. В итоге в 2015 году Ленинский районный суд вынес решение, что договор недействителен, и ни Нелюбин ни Куйда не должны возвращать эти 200 миллионов.

А после того, как было возбуждено уголовное дело, представитель Агентства по страхованию вкладов вновь обратился с иском о возвращении 200 миллионов.

Ни денег, ни квартиры

Второй эпизод, по которому признали виновным Нелюбина, - хищение семи миллионов у вкладчика «Экопромбанка» Валентины Зайцевой. Накануне отзыва лицензии у «Экопромбанка» у Зайцевой на счету в банке оказались заблокированы около 30 миллионов рублей. Она пыталась спасти хотя бы часть денег. И Владимир Нелюбин предложил ей вместо снятия в банке семи миллионов рублей приобрести квартиру, которая принадлежала подконтрольной ему организации. Но после перечисления денег квартира была продана совсем другому человеку.

А Зайцева осталась и без денег, и без квартиры.

Хотя в начале мае, на одном из последних заседаний суда представитель Зайцевой заявил, что частично ущерб компенсирован – в сумме 4 миллионов рублей. Еще три миллиона ей обещали вернуть чуть позже.

Поддержать Нелюбина пришли его друзья.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приговор

На оглашение приговора в ленинский суд пришли около десяти человек – группа поддержки Нелюбина.

Ранее гособвинитель Николай Гаврилиди просил назначить Нелюбину десять лет колонии общего режима. Судья огласил свой вердикт – шесть лет и три месяца колонии и 200 миллионов Агентству по страхованию вкладов.

В суд Владимир Нелюбин пришел с большой сумкой – был готов к тому, что ему дадут реальный срок. Приговор выслушал спокойно. Также спокойно протянул руки приставам под наручники. Его взяли под арест сразу в зале суда.