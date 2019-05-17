2019-05-17T17:37:59+03:00
Экономика

Мэр Перми Дмитрий Самойлов сообщил о своих доходах

За минувший год он заработал 5 миллионов рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Дмитрий Самойлов стал самым богатым пермским чиновником.Дмитрий Самойлов стал самым богатым пермским чиновником.Фото: архив "КП"
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Пермские чиновники опубликовали данные о своих доходах за прошлый год. Среди представителей городской администрации больше всех заработал глава Перми Дмитрий Самойлов. Он задекларировал доход в 5 миллионов рублей. Доход его жены – 1,3 миллиона рублей. В собственности у мэра жилой дом, две квартиры и две доли в квартирах.

На втором месте по доходам за прошлый год - заместитель главы администрации города Перми — начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям Лидия Королева. Она заработала за год 4,7 миллиона рублей. Но собственности у нее нет – и дом, и машина принадлежат супругу.

По 4, 1 миллиона рублей – доход руководителя аппарата администрации Перми Елены Анисимовой и начальника отдела по бухгалтерскому учету и отчетности Ирины Никулиной.

Заместитель главы Перми Анатолий Дашкевич за год заработал 3,3 миллиона рублей. А вот его жена – в пять раз больше. Ее доход составил 15, 3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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