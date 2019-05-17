«Подсудимый находится в стационаре». Экс-депутат Пермского ЗС Владимир Нелюбин не пришел на собственный приговор

В Ленинском районном суде начали читать приговор по делу бизнесмена Владимира Нелюбина – экс-депутата краевого Законодательного Собрания, а также бывшего совладельца «Экопромбанка». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

- Владимир Нелюбин обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса, - рассказал гособвинитель Николай Гаврилиди. - Первый эпизод – мошенничество и хищение безналичных средств «Экопромбанка» в сумме 200 миллионов рублей по предварительному сговору с бизнесменом Игорем Куйдой, который сейчас находится в федеральном розыске. Второй эпизод связан с тем, что в августе 2014 года, когда Центробанк РФ отозвал у «Экопромбанка» лицензию, Владимир Нелюбин убедил своего знакомого вместо снятия с его счета в банке семи миллионов рублей приобрести квартиру. Но после перечисления денег Нелюбин свои обязательства не исполнил, а квартира была по его указанию продана сторонней организации. Таким образом, гражданину был нанесен ущерб в 7 миллионов рублей.

Хотя сам Владимир Нелюбин полностью отрицал свою вину, гособвинитель считает, что следствие доказало его вину в полном объеме.

- Я предложил суду назначить подсудимому наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, - сообщил гособвинитель.

Чтение приговора заняло у судьи Олега Порошина практически весь день. Но до результативной части - то есть до того, какое наказание будет назначено бывшему депутату, дело так и не дошло. Ожидается, что приговор будет оглашен уже в понедельник, 29 мая.

Как ни странно, но сам подсудимый на оглашение собственного приговора не пришел. Как сообщил адвокат Николай Попов, его подзащитный находится в стационаре.

- Владимир Нелюбин был госпитализирован 15 мая, - рассказал Николай Попов «Комсомольской правде». – Появится ли он в суде в понедельник, когда будут зачитывать результативную часть, зависит от разрешения врачей.