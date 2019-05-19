«Бежали под снегом и дождем». В Перми прошел «Забег.РФ»

В воскресенье, 19 мая, Пермь впервые приняла федеральный беговой проект - Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». В этот день в 20 городах России - от Москвы до Владивостока - одновременно на старт вышли 250 тысяч бегунов. Пробежать по улицам Перми собрались более 2200 спортсменов из Москвы, Пермского края, Удмуртии, Свердловской и Томской областей, Ханты-Мансийского Автономного округа. Самому «взрослому» бегуну – 77 лет, самому юному – 6 лет.

Анна Фицай уверена, что побьет собственный рекорд.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в этот день не радовала. Солнце сменялось дождем, а то и снегом. Но те, кто собрался на Соборной площади, отнеслись к погодным перипетиям, скорее, со смехом.

Участникам забега предстояло преодолеть различные дистанции. Самые маленькие спортсмены бежали по 2 километра. Те, кто постарше, - 5 километров. Более тренированные бегуны выбирали дистанцию в 10 километров, ну, а самые выносливые предпочитали полумарафон – 21 километр.

Сэлфи перед стартомФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Старт «Забегу. РФ» был дан в 11 утра на Соборной площади. Маршрут марафона проходил по Комсомольскому проспекту, улицам Монастырская, Окулова, Ленина и Екатерининская, а также по набережной.

Старт дан!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В числе участников полумарафона были губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов. Оба пробежали «десятку».

- Пробежал очень хорошо, вместе с нашей городской командой, - рассказал после финиша Дмитрий Самойлов. - Десять километров преодолел примерно за час. Но самое главное – хотел посмотреть, как люди относятся к событию, настроение у всех прекрасное, несмотря на погоду.

Глава Перми Дмитрий Самойлов пробежал 10 километровФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Полумарафон - замечательный праздник, который заставляет готовиться к нему, вести здоровый образ жизни, ходить самим и приводить с собой семью, - остался доволен своим участием в забеге Максим Решетников. - Я свою задачу выполнил, пробежал на три минуты лучше, чем в сентябре на Пермском марафоне. Но ощутил, что наш город стоит на холмах, на машине-то этого не заметно.

Финиширует губернатор Максим Решетников.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Абсолютными победителями на дистанции 21 километр стали Андрей Смирнов из Перми и Алсу Асанова из Березников. Они преодолели полумарафон за 1 час и 9 минут 25 секунд и 1 час и 18 минут 5 секунд соответственно.

Летели, как на крыльях.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме индивидуальных участников в рамках «Забега.РФ» прошел и корпоративный турнир среди команд предприятий и организаций Перми и Пермского края, которые боролись за титул «Первая Беговая Команда».

Одним из претендентов на этот титул стала команда «Бионорд» Уральского завода противогололедных материалов. Для капитана команды - заместителя директора завода по социальной работе Анны Михайловны Фицай – «Забег.РФ» стал уже третьим марафоном. Она дважды участвовала в забегах Пермского международного марафона. В прошлом году Анна Фицай преодолела дистанцию в 10 километров за 1 час 3 минуты.

- Сейчас надеетесь улучшить свой результат? – спросили мы у нее перед стартом.

- Улучшу, - уверенно ответила Анна Михайловна. – Потому что я тренировалась в течение всего года. А вообще постоянно бегаю уже четвертый год.

Команда "Бионорд"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В состав команды УЗПМ вошли 11 человек. Самые выносливые - системный администратор Иван Новичков и заместитель финансового директора Валерий Заякин - пробежали дистанцию 21 километр. Двое 16-летних детей сотрудников завода вышли на 5-километровую дистанцию. А остальные участники команды «Бионорд» преодолели 10 километров.

Перед полумарафоном вся команда усиленно тренировалась. Совместные тренировки проходили в спортзале, на беговых дорожках. Индивидуальные – на улицах города.

Кроме команды легкоатлетов на Уральском заводе противогололедных материалов есть и своя баскетбольная команда. К спорту и здоровому образу жизни здесь относятся очень серьезно. Сотрудникам предприятия оплачивают посещение фитнес-клубов и тренажерных залов. Практикуют и корпоративные выезды на туристические слеты.

"Забег - это здорово!" - считают сотрудники Уральского завода противогололедных материалов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такое отношение к спорту дает свои результаты. Во время «Забега.РФ» команда «Бионорд» показала очень хорошие результаты.

- Я пробежала за 59 минут, - с гордостью заметила Анна Фицай. – Как и обещала, собственный рекорд побила.

Примерно за час пробежали «десятку» и остальные участники «Бионорда». А Иван Новичков и Валерий Заякин финишировали вместе, преодолев 21 километр за 2 часа 13 минут.