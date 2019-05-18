2019-05-18T23:40:04+03:00
Общество

Ночь музеев 2019 в Перми: лучшие кадры события

Было холодно, но увлекательно. Журналисты «Комсомолки» побывали на самых интересных площадках [фото]
Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мама, а слоник живой? - дергает пятилетний Никитка за хобот мамонтенка в Музее пермских древностей, вопросительно смотря на маму.

- Это чучело древнего мамонта, - объясняет мама Никитке и ведет его за ручку к выходу. – Нам еще и в другие музеи успеть нужно.

Дождь с градом не помешали пермякам провести интересно, а главное познавательно, субботний вечер. Ведь в «Ночь музеев» было куда сходить и на что посмотреть.

К примеру, в PERMM стартовала персональная выставка петербургского художника Владимира Козина, основателя товарищества «Новые тупые» и участника выставки «Русское бедное». Были организованы экскурсии, объясняющие художественные представления автора, чьи работы заняли три этажа музея. Ну, а как иначе? Без специального человека порой и не разберешь, что хотел сказать художник. Такое оно, современное искусство.

В Музее пермских древностей было раздолье для детишек. Они раскапывали кости древних животных и усердно рисовали этих животных. А еще в музее проводили интересные познавательные квесты, где можно было узнать многое о химических элементах, проверить твердость природных материалов, погрузиться в тайны таблицы Менделеева.

В доме Мешкова под звуки песен эпохи 60–ых посетители знакомились с культурой и бытом родного края середины прошлого века. Для любителей мототехники прямо на газоне возле музея были представлены советские ретро-мотоциклы.

В художественной галерее яблоку не было где упасть от желающих приобщиться к культуре. Гостей встречали музыканты, исполняющие хиты классической музыки в живую. Самые маленькие посетители, насмотревшись на картины, сами брали в руки карандаши и создавали свои шедевры на бумаге. Для этого организаторы предусмотрительно организовали отдельную площадку. Также на втором этаже были представлены архивные снимки жителей города начала XIXвека.

Завершился праздник праздничным фейерверком, состоявшимся на Cоборной площади в лучах заходящего солнца.

МУЗЕЙ PERMM

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ДОМ МЕШКОВА

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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