«Хочется на море!» Куда можно будет улететь из Перми летом 2019

Поманив жарой в майские праздники, пермская погода вновь обернулась дождями и холодом. И сейчас как никогда хочется в отпуск, на теплое море. Куда же можно будет улететь из Перми этим летом.

Во-первых, на российский юг. Из пермского аэропорта самолеты летают в Симферополь, Анапу, Сочи и Краснодар.

В Крым можно будет улететь со 2 июня. Рейсы до Симферополя организуют компании Nordwind Airlines и Red Wings. Полеты будут проходить до начала октября. Самолеты Nordwind Airlines будут летать в Крым по вторникам в 22.10 и воскресеньям в 11.05, Red Wings – по четвергам и воскресеньям в 3.50. Стоимость билетов в одну сторону от 10 150 рублей. Время в пути - три с половиной часа.

В Сочи ежедневно летает «Победа». Вылет в 6 часов утра. Время в пути – 3 часа 10 минут, стоимость билетов начинается от семи тысяч рублей. Также в Сочи можно улететь самолетами авиакомпании Red Wings – во вторникам, четвергам и субботам, вылет в 5.10. Билеты в одну сторону от 10 540 рублей.

Эти же авиакомпании будут летать и в Анапу. Рейсы «Победы» с 1 июня проходят четыре раза в неделю - в понедельник, вторник, четверг, пятницу. Вылет в 6.30, время в пути – три часа. Стоимость билетов в одну сторону начинается от восьми тысяч рублей. Red Wings летает по вторникам в 12.00, время в пути 3 часа 25 минут, билеты стоят от 9 540 рублей.

Авиакомпания «Азимут» организует рейсы до Краснодара по вторникам и пятницам. Вылет из Перми в 6.40, время в пути 3 часа. Билеты можно купить за 5880 рублей.

Также из пермского аэропорта есть ряд прямых рейсов на зарубежные курорты. Правда, большинство из них – чартерные, которые продают турфирмы вместе с путевками.

Самолеты «Боинг-737» авиакомпании «Россия» будут летать на Кипр с 3 июня по 23 октября по два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Время в пути составляет четыре с половиной часа. Это чартерные рейсы туроператора «Библио-Глобус».

Полеты в Грузию организует авиакомпания «Победа». В Батуми ее самолеты будут летать три раза: в неделю. по вторникам, четвергам и субботам в 20.55. Время в пути 3 часа 35 минут. В Тбилиси рейсы будут проходить в эти же дни, но вылеты в 21.45, время в пути 3 часа 20 минут. Билеты в оба направления можно купить, начиная от 5550 рублей.

Рейсы в болгарский курорт Бургас будет выполнять авиакомпания Azur Air на самолетах Boeing 757. Полеты будут проходить раз в 11 дней с 8 июня по 21 сентября. Вылеты из Перми в 15.30. Время в пути 4 часа 45 минут.

В тунисский аэропорт Энфиду будут летать самолеты двух авиакомпаний Royal Flight и Azur Air. Полеты будут проходить с 25 мая по 15 октября. Рейсы Royal Flight будут проходить раз в 11 дней, вылет в 14.20, время в пути – 5 часов 40 минут. Самолеты Azur Air будут летать по вторникам и субботам в 15.30, время в пути – 6 часов 10 минут.

В турецкую Анталью чартерные рейсы организуют авиакомпании «Россия», Nordwind Airlines, Red Wings, «Икар», Royal Flight и Azur Air. Можно будет улететь в любой день, вплоть до 25 октября. Время в пути от 4 часов до 4 часов 35 минут.

Также в Турцию, в аэропорт Даламан будут летать самолеты авиакомпании Nordwind Airlines. Пока запланированы рейсы только на 23 мая и июнь. Очевидно, дальнейшие полеты будут зависеть от спроса.

В Грецию, на остров Крит, также летают самолеты Nordwind Airlines. Полеты будут проходить раз в 10 дней, время в пути – 5 часов 10 минут.