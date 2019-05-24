2019-05-24T07:58:54+03:00
Происшествия

В Прикамье на газопроводе произошел пожар

Местные жители испугались, проснувшись ночью от громкого гула и хлопков
Лилия Абибулаева
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Жители Чусового и близлежащих районов проснулись от сильного хлопка. В домах трещали окна и тряслись стены. Утреннее небо озарило яркое пламя. Местные предположили, что причина необычного "возхода" ночного хлопка - взрыв на газопроводе.

Пожар.Взрыв и пожар в Пермском крае. 4:10 по местному времени

- Газопровод за нефтеперекачкой взорвался

- Похоже газопровод, гул не выносимый был

- Газ из магистрального газопровода горит

- Проснулись в 4:20 от ужасного шума, гула. Казалось, стены тряслись !!! Думала, третья мировая началась!!! Надеюсь, никто не пострадал!!!

В МЧС прокомментировали происшествие в Прикамье.

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- 24 мая в 05.50 поступила информация о том, что в районе населенных пунктов Вереино, Мульково местные жители видят зарево. От диспетчера ООО «ГазпромТрансгаз Чайковский» поступила информация о падении давления на магистральном газопроводе «СРТО - Урал». Установлено, что ближайший населенный пункт от места пожара расположен в 7 километрах, угрозы жизнедеятельности нет, угрозы распространения пожара на лесной массив нет. Пострадавших нет.

Для контроля за ситуацией на месте работают оперативные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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