Погода в Прикамье в мае 2019: в выходные ожидаются снег и шквалистый ветер

Погода в Прикамье мае 2019 не дает расслабиться. В начале +30, а конце +3. Ближайшие выходные будут достаточно холодными и дождливыми.

Похолодание начнется уже в пятницу, 17 мая. На территории края ожидаются сильные ветры, до 14 м/с и дожди. Днем максимальная температура ожидается в пределах +8…+13 градусов.

По сообщению ГИС-центра ПГНИУ, в последующие дни погода будет понижаться, однако, заморозков не будет.

- Пик похолодания прогнозируется в воскресенье, когда минимальная температура ночью на большей части края ожидается 0…+3 градусов (по северу и востоку до -1°), а днем всего +3…+8 градусов, что уже на 6-7 градусов ниже климатической нормы. В воскресенье утром и днем также вероятны осадки в виде мокрого снега и снежной крупы, по северо-востоку края не исключено установление временного снежного покрова, - сообщают синоптики.