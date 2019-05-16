«Секс - не повод добавлять парня в соцсетях»

В эфире радио «КП»-Пермь» на 96.6 FM психотерапевт, к.м.н. Александр Вайнер почти час отвечал на вопросы пермяков – о их психическом здоровье и отношениях.

«Голова мечтает выключиться из-за качества вашей жизни»

Из рассказа пациента: «Я прекрасно помню, как это случилось в первый раз. Я зашел в гипермаркет, сделал несколько шагов, и началось - сдавленность в груди, внезапный страх обморока. Я отупел, мысли стали ненормальными. Выбежал на свежий воздух, мне немного стало легче. Возник резкий страх умереть. Я позвонил супруге. Жена отвезла меня домой. Еще несколько дней это состояние не проходило».

Панические атаки - «бич» общества или преувеличение? Зачем же нас так обманывает психика?

- Это случается тогда, когда качество жизни настолько поганое, что все, о чем может мечтать голова - это выключиться, - говорит Александр Вайнер. - А шансов, что человек спрячется под одеяло, нет. Тогда голова делает так, чтобы человек не по-хорошему, а по-плохому «улегся под это одеялко».

- Это проходящее состояние?

- Как и при любом хроническом заболевании, у вас после первого приступа будет и второй, и третий. Вы должны понять, что ваша голова не просто так проецирует симптомы панических атак. Она пытается вас выключить из жизни, отвлечь от каких-то мыслей. Поэтому вы должны дать ей отрицательные подкрепления. То есть если вдруг вы едете раз рулем, и вас «накрывает», не останавливайте машину - ваша голова не даст вам попасть в аварию. Если вы из-за атаки остановились, гуляя по улице, продолжайте идти, а не стойте. Самое главное, чтобы убрать симптомы - это найти и устранить психотравмирующую ситуацию, растянутую во времени. Для этого вам необходим психотерапевт.

«Не заводите отношения из-за сексуального голода»

- Что делать, если паническая атака начинается при мыслях о серьезных отношениях? И что вообще это такое - серьезные отношения? - спрашивали доктора слушатели.

- Заводить отношения, даже через силу, - утверждает Александр Вайнер. - Нужно сломать барьеры. Скорее всего, у слушательницы есть проблемы в межличностных отношениях. И, послушайте, можно десять лет вместе прожить, это будут несерьезные отношения, а секс на одну ночь - серьезные. У кого как. Как говорит моя клиентка: «То, что мы с парнем занялись сексом, еще не повод добавлять его «ВКонтакте».

Еще один вопрос: «Возможны ли отношения на расстоянии? Если мы видимся раз в два месяца?».

- Теоретически это возможно, - считает врач. - Можно выстроить любые отношения. Но это потребует от вас очень больших интеллектуальных, финансовых, временных затрат, чтобы отношения не распались. А за поведением партнера вам надо следить в два раза больше, чем в обычных отношениях. Но если вы считаете, что человек достоин, то можете попробовать.

«Что делать, если мужчина ведет беспорядочную половую жизнь? Есть ли шанс, что он когда-нибудь остановится на одной?».

- Построить моногамные отношения можно после того, как выберешь лучшее, - отвечает Александр Вайнер. - В вашей ситуации мужчина сможет понять: «Первая - скучная, вторая - не очень, а третья - идеальная». А вот когда он выбирает «с голодухи», если вдруг девушки не было пять лет…Не нужно начинать отношения из-за сексуального голода. Он очень плохой советчик, вы выберете не то.