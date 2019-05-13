2019-05-13T16:24:55+03:00
Общество

«Поменьше кофе-брейков». Советы психиатра, как пермякам включиться в работу после майских праздников

Врачи рекомендуют, с первого же дня уйти в работу с головой
Татьяна ХЭЙВОРТ
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Главное не лениться!Главное не лениться!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Майские праздники в 2019 году оказались такие длинные, что для многих пермяков заменили отпуск. За девять праздничных дней люди успели и съездить к морю, и посадить картошку на даче, и позагорать на городских пляжах. Но не все оказались готовы в возвращению на работу.

- Все дело в голове, - объяснил в эфире радио кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Александр Вайнер. - Голова у любого психически здорового человека после праздников всегда хочет продолжать отдыхать, она не хочет начинать работать. И ваша задача объяснить ей, насколько она не права.

Три совета от Александра Вайнера:

Максимальная нагрузка

Вы должны максимально нагрузить голову, чтобы помочь ей войти в рабочий ритм. Если нагружаете ее в щадящем режиме, то и мучиться будете дольше, входя в рабочий ритм.

Никаких поблажек

Вы должны работать максимально. Никаких поблажек голове, никаких отговорок по типу «попозже приду, пораньше уйду». И, по возможности, устраивайте себе меньше кофе-брейков в течение рабочего дня.

Твердое «нет» саботажу

Будьте готовы к тому, что голова начнет саботировать ваши начинания вернуться в рабочий ритм. Она не намерена вкалывать только потому, что вы решили заработать деньги. Ей наплевать на ваши рабочие порывы и дедлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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