«Ну, и чего власть добивалась?» В Перми на месте снесенного легального «блошиного рынка» появился подпольный

Мы уже писали, что в июле прошлого года в Перми снесли так называемый «блошиный рынок». Правда, большинство пермяков назвали его металлорынком – он был расположен сразу за настоящим металлорынком. На блошином рынке бабушки и дедушки продавали подержанную одежду, уже ненужные детские игрушки, тут же можно было купить качественный инструмент советских времен – сверла, топоры, ножовки. Или наточить цепь бензопилы, направить обычную пилу.

Для одних пенсионеров это способ немного подзаработать, для других - приодеться.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снести то рынок снесли. Но он появился вновь. На том же самом месте. Правда, теперь вместо прилавков под навесами, которые так кому-то не понравились, люди раскладывают свой нехитрый скарб прямо на земле.

"Нас поставили ниже плинтуса" говорят пенсионеры-продавцы на блошином рынке 00:00 00:00

На этот рынок ходят не только пенсионеры.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда в прошлом году сносили блошиный рынок, городские власти объясняли тогда решение о сносе двумя аргументами.

- Во-первых, прилавки рынка портят городскую среду, они выполнены не в едином стиле, - говорили они. – Во-вторых, мини-рынок старьевщиков не дает того дохода от использования площади, который нужен.

На блошином рынке можно прикупить, что угодно.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И вот на рынок прикатили бульдозеры и краны. Зажужжали болгарки. «Потерявщие вид» навесы и прилавки спилили и увезли в металлолом. Металлические ларьки зацепили подъемным краном-манипулятором и выставили за территорию рынка.

Советский "Годзилла".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Представители администрации Ленинского района объявили нам, что зонирование участка было изменено, объяснял тогда владелец «блошиного рынка» Владимир Кирин. - Вместо земли для общественно-деловых целей это теперь зона скверов и парков, поскольку рядом протекает речка. И предложили освободить участок в трехдневный срок. Никакой альтернативы нам не предложили. Считай, две сотни человек остались без работы. Для многих это вопрос выживания.

Обувь по 50 рублей за пару. Но в театр такие туфли не наденешь.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы все равно сюда вернемся и будем торговать старыми вещами, - предсказывала тогда 80-летняя Вера Ивановна. – Больше нам идти некуда.

Так и вышло. На старьевом рынке вновь идет бойкая торговля. Только теперь торговцы раскладывают свой товар прямо на асфальте, многие – просто на газетах. Получается, единый стиль соблюден – с газетками.

Фарфоровые статуэтки ценятся у коллекционеров.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Раньше мы чувствовали здесь себя людьми, платили по 20 – 40 рублей за место, и эти деньги потом перечислялись муниципалитету, - говорит 74-летняя пенсионерка Любовь Егоровна. – А теперь мы как бомжи, и нас грозятся отсюда в любой момент согнать. Хорошо хоть денег с нас теперь не берут.

Мишка стоит всего 100 рублей, остальные зверюшки - по 10 целковых.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Любовь Егоровна, как и многие здесь, приходит на рынок старых вещей чтобы хоть немного заработать дополнительно к пенсии. Она 40 лет рабюотала руководителем отдела в «Галургии», была отмечена министерскими грамотами. А теперь получает пенсию в 12 тысяч, 7 из них уходит на оплату жилья и лекарства.

Рукописный псалтырь 19 века стоит не дешево - 10 тысяч.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Для многих из нас 1,5 – 2 тысячи, что мы умудряемся заработать за месяц, это вопрос жизни и смерти, - говорит она. – И для покупателей это тоже способ как-то выкрутиться. Здесь можно приобрести по бросовым ценам одежду, которая стала кому-то не нужна, обувь, детские игрушки. Да много чего. Сюда даже богатые ходят в поисках редких вещей или инструмента советского добротного качества.

Складной велосипед "Кама" теперь настоящий раритет.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я тут каждый месяц себе что-нибудь покупаю, - говорит пенсионерка Ирина Петровна. – Вот сейчас пришла подобрать туфли на лето.

Неподалеку от Любови Егоровны продает советские топоры пенсионер Владимир Владимирович. По 700 рублей штуку.

Вся суть блошиного рынка в одном кадре.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вот я ударю новые топоры друг о дружку, слышите, звук глухой, - демонстрирует он. – А теперь эти. Чувствуете разницу? Звенят как колокола!

Советские топоры звенят намного звонче, чем современные.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рыночные торговцы-пенсионеры собирали даже делегации. Ходили на прием к главе городу, в другие разные приемные, писали письма. Но ответ получили один: рынок незаконный.

- По слухам, в мэрии рассматривали вариант: перенести рынок в Закамск, а тут – открыть автопарковку, - говорит пенсионерка Людмила Павловна. – Но кто из нас и из покупателей за Каму поедет? Никто.

- Раньше здесь было много антикварных лавок, а теперь видите, - весь антиквариат на полу лежит, - сокрушается продавец Галина.

Игры ушедшей эпохи.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Действительно, на блошином рынке можно встретить то, что не купишь в магазинах. Игрушки советской эпохи – кукол, обезьян, плюшевых слоников по 30 рублей, гигантского медведя вот продают за 100 рублей. Можно подобрать наборы из столового советского фарфора, который ценится у коллекционеров. Или вот стоит складной велосипед «Кама». Теперь такой раритет точно нигде больше не найдешь: Пермский велосипедный завод, который выпускал велосипеды, которые складывались «в гармошку», давным-давно закрылся. Ну, а где, спрашивается, можно еще приобрести настоящий деревенский ухват для русской печки? Или медный примус?

Старые диски по 30 рублей.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Во всех городах мира и у нас в России блошиные рынки есть, в Одессе он чуть не полгорода занимает, - говорит покупательница Мария. – А у нас опять решили быть особенными. Город без такого рынка – это не город, я считаю.

Незаконный рынок пользуется популярностью, несмотря на запрет.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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