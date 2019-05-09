«Мой дед участвовал в Сталинградской битве». Истории фронтовиков из «Бессмертного полка» в Перми 2019

Колонна «Бессмертного полка» в седьмой раз прошла по улицам Перми. Традиционно пермяки с портретами своих родных фронтовиков собирались на Комсомольском проспекте, чтобы пройти по Октябрьской площади, а потом по улице Ленина.

Пришли и стар, и младФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прошли по Октябрьской площадиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мой дедушка, Захрий Мансуров, воевал с 1942 по 1945 год. Он дошел до Берлина, - рассказывает пермячка Венера. - После войны он работал учителем истории, потом директором школы. Они с бабушкой воспитали 9 детей. Дед - замечательный был человек. Он гордился тем, что воевал, что он дошел до рейхстага, часто рассказывал нам о войне. И мы им гордимся. И дочка моя, его правнучка, постоянно в школе о нем доклады делала ко Дню Победы.

- Мы гордимся дедом, - говорит Венера.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

- Мой дед участвовал в Сталинградской битве, там попал в окружение и оказался в плену, - говорит пермяк Эдуард Троицкий. - В фашистском плену он и погиб. Похоронен под Харьковом.

«Бессмертный полк» в Перми.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Николай Троицкий служил в артиллерии ветеринарным врачом. Раньше не было машин, и пушки таскали лошади. Вот он и лечил этих лошадей.

«Бессмертный полк» в Перми.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Бабушка искала его всю жизнь, - продолжает Эдуард. - Она так и не узнала, что с ним произошло, где он похоронен. Мы узнали о деде только в год 70-летия Победы, когда карточки из немецкого плена выложили в архив на сайте Министерства обороны.

О судьбе Николая Троицкого его семья узнала только через 70 лет после ПобедыФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Дед Жанны, жены Эдуарда Троицкого, - сержант Федор Пономаренко - вернулся домой после войны.

- Он дошел до Берлина, был награжден орденом Красной Звезды, - говорит Жанна. – Но на войне он получил тяжелое ранение и рано умер - в 1954 году, от остановки сердца. Как говорила бабушка, дед был очень немногословным, не любил про войну рассказывать. Это было для него тяжелые воспоминания.

Дед Юлии Паниной и прадед ее дочери Полины воевал на Курской дугеФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Юля Панина пришла на шествие «Бессмертного полка» вместе с дочерью Полиной. Они несли портрет фронтовика Василия Бешкильцева – деда Юлии и прадеда Полины. Василий Калистратович Бешкильцев родился в 1903 году, и был призван на фронт в возрасте 40 лет.

Улыбка Победы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Дед воевал на Курской дуге, но участвовал в военных действиях ровно два месяца, - рассказывает Юлия. - Там он был тяжело ранен, его отправили в госпиталь в Молотов, но от ранений он скончался. У него осталось пятеро детей.

С портретом прадедаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Три поколения семьи Соломатиных уже в шестой раз идут в колонне «Бессмертного полка» с портретом старшего сержанта Василия Соломатина.

Три поколения семьи Соломатиных.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Всего же в колонне «Бессмертного полка», по данным полиции, прошли 32 тысячи пермяков. Отдельные шествия прошли еще в Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Кировском районах Перми. В них приняли участие около 7 тысяч человек.