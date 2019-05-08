2019-05-09T08:19:10+03:00
Общество

Парад Победы, Бессмертный полк и салют 9 мая 2019 года в Перми: прямая онлайн-трансляция

Парад Победы, Бессмертный полк и салют 9 мая 2019 года в Перми: собираем все самое важное и интересное с празднования
Елена ТРЕТЬЯКОВАЕлена КОНОВАЛилия Абибулаева
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С праздником!С праздником!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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С праздником вас, дорогие читатели, с Днем Победы! Сегодня нас ожидает насыщенный день. 9 мая 2019 года в Перми в 10-00 на Октябрьской площади состоится традиционный Парад Победы, в 11-00 начнется шествие Бессмертного полка, а вечером - салют. Также сегодня на эспланаде выступят артисты: певцы Марк Тишман, Денис Клявер и певица Юта. А мы для вас весь день будем вести онлайн-трансляцию с яркими фотографиями с празднования. Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить.

9 Мая в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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