2019-05-08T19:42:32+03:00
Происшествия

"Огонь охватил чердак и даже пробился на крышу". На пожаре в новостройке в Прикамье погибли два человека

В Краснокамске полыхал трехэтажный многоквартирный дом [видео]
Андрей МАТЛИН
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Пламя вспыхнуло на третьем этаже. Скрин видео группы ВК "Слава Краснокамск".Пламя вспыхнуло на третьем этаже. Скрин видео группы ВК "Слава Краснокамск".
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- Дымом заволокло весь город! Может, опять горят торфяники в пригороде? – спрашивали друг друга в соцсетях жители Краснокамска сегодня вечером, 8 мая.

Оказалось, горел не торф. Огонь охватил многоквартирный жилой дом на улице Карла Маркса, в котором жильцы справили новоселье совсем недавно. Любопытствующие устремились к пожарищу, туда же мчались пожарные машины, автомобили скорой помощи и электросетей. Огонь пробился сквозь металлическую кровлю, от языков пламени тянулся шлейф густого дыма. Возле дома толпились эвакуированные жильцы и зеваки. Были слышны плач и крики.

- Два человека погибли! – сообщили очевидцы. – На третьем этаже загорелось.

В ГУ МЧС по Пермскому краю подтвердили эти печальные известия.

- Пожару была сразу присвоена 3 категория сложности, - сообщили там. – Сообщение о возгорании в этом доме на улице Карла Маркса, 54 поступило в 18.55 по местному времени, в 20.12 оно было локализовано. Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже, а затем охватил чердачное помещение о пробился через кровлю. К сожалению, при осмотре квартиры, откуда начался пожар, были обнаружены тела двух погибших. Других пострадавших нет – остальных жителей дома удалось эвакуировать.

На место пожара в Краснокамск выехали руководители ГУ МЧС Прикамья и администрации города. В его тушении принимали участие 70 пожарных и 20 единиц техники. Расследованием причин и обстоятельств трагедии в здании на Карла Маркса, 54 в Краснокамске занимаются дознаватели МЧС и следователи. В администрации Краснокамска работает комиссия по ЧС, решается вопрос по расселению эвакуированных жильцов.

На пожаре в новом многоквартирном доме в Прикамье сгорели два человека. Видео: группа ВК "Слава Краснокамск"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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