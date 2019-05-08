Два дома ЖК «Ньютон» получили проектное финансирование по эксроу-счетам

Холдинг «УДС-Групп» будет продавать квартиры в ЖК “Ньютон” через эскроу-счета, гарантирующие финансовую безопасность для дольщиков.

В Перми только семь домов получили проектное финансирование по эскроу-счетам. Два из них это дома №3 и №4 первой очереди ЖК «Ньютон». Холдинг «УДС-Групп» получил одобрение Сбербанка на применение эскроу счетов и проектное финансирование объекта.

Эскроу-счет — это специальный счет, который открывается на имя дольщика. Денежные средства с этого счета передаются застройщику только после того как он исполнит свои обязательства, а на период строительства они “замораживаются” и банк выступает гарантом их неприкосновенности. В случае расторжения договора с застройщиком или его банкротства, банк вернет дольщику все уплаченные деньги. На случай банкротства самого банка предусмотрена «подушка безопасности» — средства дольщика застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Поэтому, если у банка начнутся проблемы, дольщик все равно сможет вернуть свои вложения (до 10 млн рублей).Список банков, которые имеют право вести эскроу счета клиентов утверждается Центробанком РФ.

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Каждый застройщик должен соответствовать строгим требованиям, которые к нему предъявляет банк-партнер и федеральное законодательство, чтобы иметь получить право на использование эскроу-счетов.

К примеру, застройщик должен инвестировать в свой проект не менее 10% (раньше дома могли строиться только на деньги дольщиков). При этом банки могут установить для застройщика больший процент вклада..

Также, застройщик или его основная компания должны иметь опыт участия в строительстве многоквартирных домов не менее трех лет. Раньше под каждый дом было возможно регистрировать фирмы-однодневки, которые часто банкротились и дольщики теряли и свои вклады, и возможность купить квартиру.

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Новые правила вступили в силу 1 июля 2018 года: в связи с принятыми изменениями в 214-й Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» другими законами, регулирующими отношения дольщиков и застройщиков. Но использование эскроу-счетов было добровольным, а в этом году станет обязательным. Новые требования распространятся на застройщиков, которые будут получать разрешение на строительство после 1 июля 2019 года, или чьи дома на эту дату готовы меньше чем на 30%. Подобная схема давно доказала свою эффективность в ряде европейских стран и доказала свою эффективность.

Дмитрий Лысов, заместитель гендиректора «УДС-Групп» по экономике и финансам считает, что переход на проектное финансирование — это качественно новый этап в строительстве жилья. «Рынок будет отформатирован. В результате чего останутся только профессиональные компании, готовые работать открыто. Мы к этим изменениям уже готовы», — говорит топ-менеджер.

В Перми только семь домов получили проектное финансирование по эскроу-счетам. Два из них это дома №3 и №4 первой очереди ЖК «Ньютон». Холдинг «УДС-Групп» получил одобрение Сбербанка на применение эскроу счетов и проектное финансирование объекта. Собственные инвестиции застройщика в жилой комплекс составят более 15% от проектной стоимости.

Дмитрий Лысов, заместитель гендиректора «УДС-Групп» по экономике и финансам: “Тот факт, что мы получили одобрение в Сбербанке говорит о том, что проект ЖК «Ньютон» состоятелен, а расчеты максимально прозрачны. Прежде чем получить одобрение, мы прошли залоговую, юридическую и строительную экспертизы. Это значит, что проект соответствует всем градостроительным требованиям Перми. От местных властей получены все необходимые разрешения, то есть проблем с вводом дома в эксплуатацию быть не может.” Как отметил Лысов, дом, получивший одобрение банка, гарантировано будет достроен, поскольку проект будет обеспечен 100% финансированием. «Все аспекты учтены, а строителям осталось возводить дома максимально качественно и быстро, не зависят от темпа продаж», сказал Дмитрий Лысов.

По новой схеме финансирования дольщик может выбрать дом исходя из качества строительства, комфорта, локации и удобства планировок. И не переживать из-за надежности застройщика, за него все проверит банк-партнер. Соглашение между застройщиком и банком-партнером не ограничивает выбор будущих собственников. За ипотекой для покупки квартиры можно обращаться в любой банк.

Получить больше информации о ЖК «Ньютон» и ознакомиться с проектной декларацией можно на официальном сайте жилого комплекса. Застройщик: ООО «Ньютон». Агент по продажам: ООО «УралДомСтрой-Сервис».