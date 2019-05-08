«Просторный и суперсовременный»: героиня проекта «КП»-Пермь» «Преображение» посетила новый фитнес-клуб сети «Body boom»

Майские праздники нисколько не мешают нашей Натальей Луканиной посещать тренировки. До конца проекта «КП»-Пермь» «Преображение» еще два месяца, и Наталья упорно продолжает идти к своей цели - девушка хочет скинуть 20 кг.

Недавно сотрудница «Комсомолки» посетила новый фитнес-клуб сети сети «Body boom» на Уинской, 8а. И осталась в восторге!

- Моя тренер Татьяна всегда составляет для меня такие тренировки, после которых у меня появляются силы, а не исчезают, - говорит Наталья. - А в новом фитнес-клубе заниматься еще приятнее - там очень просторные раздевалки и залы, множество тренажеров. И все так чисто и современно!

Кстати, «КП» совместно с «Body boom» проводит конкурс в группе «ВКонтакте». Вы можете выиграть месяц бесплатных тренировок! Подробнее читайте тут.