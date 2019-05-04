2019-05-04T15:00:27+03:00
Общество

«На самокатах можно, на велосипедах нельзя». Почему за катание по набережной Камы велосипедистов будут штрафовать

Езда на двухколесном коне может обойтись в 800 рублей [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Минувшим летом велосипедисты спокойно катались по набережной.Минувшим летом велосипедисты спокойно катались по набережной.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Новость о том, что в Перми на набережной Камы нельзя будет кататься на велосипедах, опубликованная на нашем сайте, вызвала бурное обсуждение у пермяков. Причем, мнения разделились.

«Все правильно. Нет культуры езды на велосипеде у большинства, к пешеходам не уважительное отношение», «Очень верное решение. Гулять там весьма некомфортно, того и гляди, собьют. Прогулочная зона - не место для велосипедистов» - пишут в комментариях одни горожане.

Другие наоборот возмущаются: «Вместо того, чтобы сделать полосу для велосипедистов, так лучше запретить. И где теперь на велосипеде ездить, если нигде нельзя?».

А большинство недоумевало: почему в прошлом году можно было кататься, а в этом уже нельзя.

Мы обратились в городскую госавтоинпекцию за разъяснениями.

- На набережной пешеходная дорожка, она предназначена только для пешеходов, - пояснил «Комсомольской правде» Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по Перми. - На самокатах и роликах там кататься можно, а на велосипедах нельзя.

Кому можно, а кому нельзя гулять по пермской набережной, рассказывает начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по Перми Дамир Гилязетдинов

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В ГИБДД уточнили, что велосипед считается транспортным средством, и велосипедист, как равноправный участник дорожного движения, обязан соблюдать ПДД. За нарушение правил – то есть за движение транспорта по пешеходной дорожке - предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

"Велосипедисты сбивают людей и скрываются с места проишествия", - начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по Перми Дамир Гилязетдинов объясняет причины почему нужно убрать велосипедистов с набережной.

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Как выписывают штраф водителям машин, понятно – у каждого автомобилиста с собой должны быть водительские права. А вот велосипедист документ с собой носить не обязан.

- Если инспектор ГИБДД увидит, что по набережной едет велосипедист, он обязан его остановить, а для того, чтобы привлечь к административной ответственности за движение по пешеходной дорожке, нужно удостоверить личность велосипедиста, - рассказал Дамир Гилязетдинов. - Если документов никаких не будет при себе, то его должны доставить в дежурную часть полиции для удостоверения личности.

Также в ГИБДД напомнили, что по статье административного кодекса «Невыполнение законного требования сотрудника полиции...» предусмотрен штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Продолжение тему слушайте в программе "Главное - вовремя" в понедельник, 6 мая в эфире Радио "Комсомольская правда" на 96,6 FM в 8 часов утра

ИСТОЧНИК KP.RU

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