2019-05-01T12:51:00+03:00
Общество

Демонстрация 1 Мая 2019 года в Перми: прямая онлайн-трансляция

Демонстрация 1 Мая 2019 года в Перми: прямая онлайн-трансляция [обновляется]
Николай ОБЕРЕМЧЕНКОЕлена ТРЕТЬЯКОВААндрей МАТЛИНЕлена КОНОВАЛилия Абибулаева
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В демонстрации принимают участие десятки тысяч пермяковВ демонстрации принимают участие десятки тысяч пермяковФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Первомай принес с собой двухдневную рабочую неделю и солнечную погоду. Посмотрите, как на улице светло и безоблачно! И, по традиции, в этот день в Перми проходят праздничные мероприятия: демонстрация, велопробег, концерты. Мы открываем для вас онлайн-трансляцию с событий 1 мая 2019 года в Перми.

1 мая Пермь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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