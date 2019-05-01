Демонстрация 1 Мая 2019 года в Перми: прямая онлайн-трансляция
Демонстрация 1 Мая 2019 года в Перми: прямая онлайн-трансляция [обновляется]
В демонстрации принимают участие десятки тысяч пермяковФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Первомай принес с собой двухдневную рабочую неделю и солнечную погоду. Посмотрите, как на улице светло и безоблачно! И, по традиции, в этот день в Перми проходят праздничные мероприятия: демонстрация, велопробег, концерты. Мы открываем для вас онлайн-трансляцию с событий 1 мая 2019 года в Перми.
1 мая Пермь.
ИСТОЧНИК KP.RU