Демонстрация 1 Мая 2019 года в Перми: прямая онлайн-трансляция

Первомай принес с собой двухдневную рабочую неделю и солнечную погоду. Посмотрите, как на улице светло и безоблачно! И, по традиции, в этот день в Перми проходят праздничные мероприятия: демонстрация, велопробег, концерты. Мы открываем для вас онлайн-трансляцию с событий 1 мая 2019 года в Перми.

1 мая Пермь.