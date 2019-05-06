«Электронная школа» в Прикамье: удобно педагогам, интересно ученикам

Губернатор Максим Решетников встретился с директорами школ Пермского края, которые будут участвовать в пилотном проекте «Электронная школа».

Они обсудили перспективы внедрения новых технологий для повышения качества образовательного процесса.

- Прикамье — это точка на карте России, где очень активно развивается цифровая экономика, - отметил Максим Решетников. - С точки зрения внедрения IT край находимся числе регионов-лидеров. Мы внедрили информационные технологии в систему здравоохранения, активно внедряем в сферу государственных услуг, переходим к электронной школе.

В пилотном проекте участвуют 25 школ края

В Прикамье к проекту «Электронная школа» подключились 25 образовательных организаций, в них до конца года собираются внедрить эту систему в учебный процесс.

Обучение администраторов стартовало с середины апреля. Слушателями курсов стали 69 человек - директора, завучи, учителя. 36-часовой курс включал в себя лекционную часть, практическую и зачет. Обучение будет проходить в несколько этапов.

- В методический центр учителя смогут обращаться за техподдержкой и разъяснениями, - отметил руководитель цифровой трансформации (CDO) по образованию в Пермском крае Сергей Толчин. - Одна из ключевых задач центра – оказать необходимую помощь непосредственным участникам процесса внедрения нового сервиса и обеспечить старт работы во всех школах, участвующих в пилотном проекте, к 1 сентября.

Педагоги Прикамья уже начали осваивать возможности «Электронной школы». К примеру, учитель истории и обществознания пермской школы №135 Александр Чернышев с помощью электронных технологий пишет сценарии своих уроков с различными заданиями для учеников.

- Я уже выложил одно из заданий, которые сам придумываю для своих учеников в базе данных «Электронной школы», и мои коллеги могут посмотреть и использовать мои наработки, - говорит Александр Чернышев. - Все задания с помощью «Электронной школы» быстро и удобно встраиваются в сценарии уроков. Кроме того можно отследить, в каких материалах другие учителя используют мой контент. В моих ближайших планах - подготовить полный комплект электронных поурочных разработок по обществознанию для десятых классов.

Сельские школы не останутся в стороне

Пилотный проект «Электронная школа» будет внедрятся и в сельских школах Прикамья: в него вошли 15 школ в Перми и 10 в территориях края. Среди них школы и лицеи в Барде, Лысьве, Березниках, Горнозаводске, Нытве, Чайковском, Верещагино, а также в Большесосновском, Чернушинском и Пермском районах.

Например, одна из 25 школ, которая вошла в проект по внедрению проекта «Электронная школа» - Бардымская средняя школа №2. Она является одной из крупнейших сельских школ Пермского края. На сегодняшний день здесь в 43 классах обучается 1060 учащихся. В школе работает 100 педагогов, из них — 72 учителя. 80 процентов учителей имеют высшее образование, 28 процентов — имеют высшую категорию.

В этом году в школе был проведен капитальный ремонт. Она была оснащена современным оборудованием – был проведён скоростной интернет, IP-телефония, поставлено компьютерное оборудование, в каждом кабинете установлены экран и проектор, обеспечено доступ к интернету. Иными словами, с технической точки зрения здесь есть все для внедрения проекта «Электронная школа».

Сценарий уроков можно формировать из элементов-блоков

- Мы заявились на проект электронной школы, потому что видим, какие возможности он предоставляет для повышения качества образовательного процесса, - рассказал после встречи с губернатором директор Бардымской средней школы №2 Тахир Абузов. - У нас уже прошли обучение три администратора, которые будут участвовать в этом проекте. Мы увидели возможности, которые перед нами раскрываются для учеников, для родителей, для педагогов. В рамках этого проекта существенно расширяется доступ к информационной базе – к электронным учебникам, к различным пособиям, к художественной литературе. Существенно расширяются возможности для подготовки к занятиям как школьников, так и учителей. Педагоги могут составлять сценарий будущего урока в электронном формате, по сути дела, конструировать его из отдельных элементов-блоков. При этом учителя освободятся от ненужной бумажной волокиты, которая отнимает очень много времени. Вместо рутинной работы они смогут использовать современные технологии обработки данных. Например, раньше подготовка итогов за четверть, полугодие и за год отнимала много часов времени, а сейчас такая информация формируется буквально при нажатии одной кнопки.

- Для нашей сельской школы с углубленным изучением физики этот проект настоящая находка, - отметила директор Березовской средней школы №2 Ирина Кладницкая. - Мы рассчитываем получить доступ к методической и учебной литературе по этому и другим школьным предметам. Наши педагоги смогут с помощью этого проекта готовить интересные познавательные уроки для школьников, помогать получать им дополнительные знания. Этот проект должен существенно облегчить труд педагогов, высвободив время для творческой работы с учениками.

СПРАВКА «КП»

С помощью «Электронной школы» педагог может отправлять учащимся задания и индивидуальные учебные планы, выбирать шкалу оценки деятельности учеников, прикреплять задание в дневник прямой ссылкой на источник в платформе «Электронной школы», а для родителей предусмотрена возможность уведомлять учителя об отсутствии ребенка на занятиях, отслеживать весь режим пребывания ученика в школе - на уроке, прогулке, в столовой, кружке.