2019-05-06T12:23:19+03:00
Происшествия

«Пострадавший в стрессе, переживает за погибших коллег»

В больнице, куда привезли раненого при взрыве на заводе в Березниках, рассказали о его состоянии
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Фото из Instagram @azot_uralchemФото из Instagram @azot_uralchem
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В понедельник, 6 мая, в 10.15 во время проведения ремонтных работ в одном из цехов предприятия АО "ОХК УРАЛХИМ" филиал "АЗОТ" произошел взрыв. По предварительным данным, погибли три человека, один человек травмирован. Пострадавший сейчас находится под наблюдением врачей.

- Состояние пострадавшего средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, врачи оказывают ему всю необходимую помощь в полном объёме. Серьезных травм у пациента не отмечается, он находится в состоянии стресса, очень переживает за своих коллег, сейчас с ним работает психолог. Пострадавший в сознании, контактен, врачи наблюдают за его состоянием,- рассказала «Комсомольской правде в Перми» руководитель пресс-центра краевой больницы им. Вагнера в Березниках Екатерина Кравцова.

Следственные органы ведут расследование причин случившегося. По предварительным данным ,произошел хлопок при проведении ремонтных работ на производстве аммиака.

На месте аварии работают службы Ростехнадзора, Прокуратуры, Следственного Комитета и МЧС. Создана комиссия, причина ЧП выясняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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