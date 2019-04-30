Где пермякам погулять на Первомай

Демонстрация

День Весны и Труда в Перми начнется в 11.00 с праздничной демонстрации. Несколько десятков тысяч горожан соберутся на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут по Октябрьской площади.

В шествии примут участие представители предприятий и организаций города, студенческой молодежи, руководство города и края.

В 11.30 в сквере у Пермского академического театра оперы и балета (улица Петропавловская, 25а) начнется концертная программа с участием пермских творческих коллективов: ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбля песни и танца «Ромэн», ансамбля «Воскресение», ансамбля «Ба-Ба-Ту» и других.

Гуляния в парке им. Горького

1 мая в парке им. Горького открывается летний сезон. Посетителей ждут творческие мастер-классы, оригинальные фотозоны, розыгрыши подарков и развлекательная программа.

Основное действо будет проходить на главной сцене:

13.00 - 14.00 - картонная музыкальная сказка «Доброцвет»;

14.00 - 16.00 - конкурсная игровая программа, танцевальные флэшмобы, розыгрыш подарков;

16.00 - 17.00 - концерт группы «Гуарана».

С18.00 у малой сцене можно будет послушать живую музыку в исполнении саксофониста, баяниста и барабанщика.

Также праздничные программы, посвященные Дню Весны и Труда, пройдут в других городских парках.

В 14.00 пермяков ждут в саду им. Миндовского (Индустриальный район), в парке «Счастье есть» (Кировский район), парке им. Чехова (Орджоникидзевский район), а в 16.00 - в саду им. Свердлова в Мотовилихе.

Эстафета и велопробег

Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда» состоится на стадионе «Динамо» (ул. Краснова, 1). Торжественное открытие - в 12.00, награждение победителей и церемония закрытия - в 16.00.

Кроме этого, 1 мая в Перми пройдет Велопервомай. Это велопробег, посвященный пионерской тематике, истории Перми и здоровому образу жизни.

Сбор велосипедистов в 12.00 в Экстрим-парк (ул. Екатерининская, 225а), старт - в 13.00.

КСТАТИ

1 мая заработают фонтаны

1 мая в Перми начнут работать городские фонтаны - Театральный, в сквере у ДК им. Солдатова, в сквере им. Дзержинского и в парке им. Чехова. Также фонтан уже работает на территории ПГНИУ.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», в будни фонтаны будут включать с 12.00 до полуночи, а в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 1.00. После выходных на фонтанах будут проводиться профилактические работы, режим работы - с 18.00 до полуночи.

Светомузыкальные представления Театрального фонтана можно увидеть:

- с понедельника по четверг - один раз в 22.45;

- в пятницу - в 15.00, 20.45, 21.45, 22.45 и 18.00 - детские мелодии;

- в субботу и воскресенье - 15.00 и 18.00 - детские мелодии, 20.45 - советские мелодии, 21.45, 22.45 - современные и классические композиции.

ОБЪЕЗД

Центр города будет закрыт

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, 1 мая с 5.00 до 16.30 будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:

Комсомольский проспект - от Комсомольской площади до ул. Петропавловской;

улица Полины Осипенко – от ул. Газеты «Звезда» до ул. Пионерской;

улица 1-я Красноармейская – от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;

улица Тимирязева – от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;

улица Глеба Успенского - от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской;

улица Швецова - от ул. Газеты ул. «Звезда» до Комсомольского проспекта;

улица Революции - от ул. Сибирской до ул. Куйбышева;

улица Краснова - от ул. Сибирской до ул. Пушкина;

улица Пушкина - от ул. Сибирской до ул. Куйбышева;

улица Луначарского - от ул. Попова до ул. Газеты «Звезда»;

улица Екатерининская - от ул. Сибирской до ул. Куйбышева;

улица Пермская - от ул. Куйбышева до ул. Попова.

Также до 13.00 будут закрыты (за исключением движения трамваев):

улица Ленина - от ул. Газеты «Звезда» до ул. Попова;

улица Куйбышева - от ул. Пушкина до ул. Петропавловской.

Где нельзя парковаться

Кроме этого, с 18.00 30 апреля до 13.00 1 мая будет запрещена парковка для всех видов транспорта на следующих участках:

Комсомольский проспект - от Комсомольской площади до ул. Петропавловской;

улица 1-я Красноармейская - от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта;

улица Краснова - от ул. Газеты «Звезда» до ул. Пушкина;

улица Пушкина - от ул. Газеты «Звезда» до ул. Куйбышева;

улица Луначарского - от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

улица Екатерининская - от ул. Газеты «Звезда» до ул. Куйбышева;

улица Ленина - от Комсомольского проспекта до ул. Попова;

улица Куйбышева - от ул. Пушкина до ул. Ленина.

1 мая с 13.00 до 16.30 будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улицам:

- Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона) - от Комсомольской площади до ул. Пермской;

- улица Краснова - от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева.

Перекрытия в других районах

В Орджоникидзевском районе 1 мая с 7.00 до 12.00 будет закрыто движение транспорта, за исключением автобусов, по следующим улицам:

- улица Академика Веденеева - от ул. Косякова до ул. Лянгасова;

- улица Кронита - от ул. Ставропольской до межквартального проезда между домами №6 и №8 по улице Кронита;

- улица Штилевая - от ул. Академика Веденеева до ул. Качканарской;

- улица Плановая - от дома №1 по улице Плановой до ул. Качканарской;

- улица Зюкайская - от ул. Косякова до ул. Академика Веденеева;

- улица Волховская - от ул. Косякова до ул. Академика Веденеева;

- улица Академика Веденеева - от ул. Косякова до ул. Первомайской;

- улица Косякова - от ул. Волховской до дома №2 по ул. Косякова, 2.

При этом с 18.00 30 апреля до 12.00 1 мая будет запрещена остановка и стоянка транспорта по улице Академика Веденеева - от ул. Первомайской до ул. Лянгасова.

В Кировском районе с 8.30 до 14.00 будет закрыто движение по следующим улицам:

- улица Кировоградская - от ул. Липатова до ул. Худанина;

- улица Шишкина - от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- улица Оборонщиков - от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- улица Астраханская - от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- улица Адмирала Нахимова - от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- улица Ласьвинская - от ул. Закамской до ул. Кировоградской;

- улица Федосеева - от ул. Закамской до ул. Кировоградской.

Кроме того, с 18.00 30 апреля до 14.00 1 мая на улице Кировоградской - от ул. Липатова до ул. Федосеева - будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Как будет ходить общественный транспорт

1 мая с 5.00 до 16.30 изменится движение общественного транспорта. Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, автобусы №№1, 4, 5, 10, 13, 14, 19, 32, 33, 36, 59, 61, 67, 66, 74 и 77 будут ходить в объезд через улицы Сибирскую, Белинского и Куйбышева.

Автобусный маршрут №2 начнет работу после 13.00 часов без изменения схемы движения. Маршрут №3 до 13.00 будет следовать в объезд через улицы Сибирскую, Белинского, Куйбышева, а с 13.00 до 16.30 часов будет ходить в обоих направлениях по улицам Сибирской, Ленина, Попова и далее по маршруту следования.

Автобусный маршрут №68 начнет работу после 13.00 часов по измененной схеме движения - по улицам Ленина, Сибирской, Луначарского. Движение автобусных маршрутов №№7, 41 и 60 в направлении центра города с 5.00 до 16:30 часов будет организовано до остановки «Улица Попова».

С 10.00 до 13.00 будет приостановлено движение трамваев на улице Ленина - от ул. Газета «Звезда» до ул. Куйбышева и на улице Куйбышева - от ул. Петропавловской до ул. Ленина. Движение трамвайных маршрутов №№ 4, 7 и 11 будет организовано до конечных остановок через улицу Белинского.

С 6.30 до 16.30 путь троллейбусов №5, 10 и 12 будет сокращен. Так, маршрут №5 будет курсировать сообщением «Улица Гусарова - Комсомольская площадь», маршруты №10 и № 12 будут следовать сообщением «Микрорайон Парковый - Центральный рынок». Троллейбус №1 начнет работу после 16.30 часов без изменений схемы движения.

ВАЖНО

Как в майские праздники в Перми будут работать поликлиники, почта, банк

Почта

30 апреля - все почтовые отделения закроются на час раньше.

1 мая - выходной день.

2 мая - работают отделения, которые обычно открыты в субботу.

3 мая - будут открыты отделения, которые работают по воскресеньям.

4, 5 мая - почтовые отделения работают по своему обычному графику.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России. Приложение доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

ЗАГС

Как сообщили в Управлении ЗАГС администрации Перми, 2 мая будет открыт ЗАГС Индустриального района, 4 мая - рабочий день для Свердловского и Мотовилихинского районов.

Время приема посетителей - с 9.00 до 15.30 без обеда.

Поликлиники

Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, 1 и 2 мая - поликлиники не работают.

3 и 4 мая - будут организованы дежурные приемы врачей.

Неотложная помощь, экстренная стоматологическая помощь, скорая медицинская помощь, травмпункты и стационары будут работать в обычном режиме.

Сбербанк

30 апреля - офисы Сбербанка закроются на час раньше.

1, 2 мая - выходные дни.

3 мая - работают отделения, которые обычно открыты в субботу.

4 мая - открыты отделения, которые работают по воскресеньям.

МФЦ

1, 2 и 5 мая - выходные дни.

3, 4 мая - по обычному графику.

МРЭО ГИБДД

1, 2, 3 и 5 мая – выходные дни

4 мая – рабочий день по обычному графику.