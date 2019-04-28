2019-04-28T14:40:19+03:00
Общество

В Перми в шестой раз пройдет колонна «Бессмертного цеха»

На улицы города выйдут родственники героев тыла
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Акция памяти «Бессмертный цех» впервые состоялась в 2014 году.Акция памяти «Бессмертный цех» впервые состоялась в 2014 году.Фото: архив "КП"
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В День Победы, 9 мая, в Перми уже в шестой раз состоится акция памяти тружеников тыла «Бессмертный цех». В этот день жители города вспомнят тех, кто ковал оружие Победы в годы войны. С портретами своих родственников, мобилизованных войной к станку, участники акции отдадут дань памяти героям тыла.

- В годы войны в Пермь были эвакуированы десятки заводов и тысячи людей, - рассказали организаторы акции. - Наш город стал одним из главных индустриальных центров страны, снабжавших фронт. На пермских оборонных заводах в те годы работали все, от мала до велика. В Перми просто нет семьи, где во время войны кто-то не работал бы на заводе. Подвиг рабочего, трудившегося на оборонном заводе, также был важен для Победы, как и подвиг солдата, сражавшегося на передовой линии фронта.

Сбор участников состоится в 11.00 на открытой площадке Музея пермской артиллерии (ул. 1905 года, 20). В 11.30 колонна «Бессмертного цеха» начнет шествие к мемориалу в Рабочем поселке. Здесь по традиции пройдет ежегодный митинг, который завершится девятью победными залпами из артиллерийских орудий.

Напомним, акция памяти «Бессмертный цех» впервые состоялась в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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