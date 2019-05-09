2019-05-09T19:42:47+03:00
Общество

"Счастья вам!". В Перми прошел концерт с участием Дениса Клявера и Марка Тишмана

Они исполнили для горожан свои хиты
Елена КОНОВА
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Денис КляверДенис КляверФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В честь 9 Мая в Перми прошел праздничный концерт. Он состоялся на главной сцене у Театра-Театра.

Юта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЮтаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первой на сцену вышла певица Юта. Она исполнила свои песни - "Первое свидание", "Родина", "Переживала без повода" и, конечно, "Жили-были", которую многие знают по сериалу "Солдаты".

Юта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЮтаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- С праздником, дорогие мои, - сказала со сцены певица. - Берегите себя, ваших родителей и детей. Пусть мы будем здоровы, успешны. И так же будем гордиться своей Родиной. Пермь, я люблю вас!

Тысячи пермяков пришли на концерт. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тысячи пермяков пришли на концерт.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следом на сцену вышел певец Марк Тишман.

- Какая у вас прекрасная погода, - удивился Марк Тишман. - Я бы хотел спеть вместе с вами "Майский вальс".

Марк Тишман Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Марк ТишманФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Он также исполнил для пермяков как новые, так и старые песни.

Марк Тишман Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Марк ТишманФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А после Марка Тишмана на сцену вышел Денис Клявер. И сразу с песней, которой подпевали все зрители "Ты же не такая, как все".

- С Днем Победы, Пермь, - поздравил он горожан.

И совсем уже подарком для пермяков стала песня "С Днем рождения, Вика". Все громко подпевали.

Денис Клявер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Денис КляверФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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