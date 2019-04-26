В Перми пообещали полностью избавить город от «нелегалов» за рулем

Такси превратилось в небезопасный вид транспорта. Случаи, когда пермские таксисты становятся виновниками различных ЧП с пассажирами, у всех на слуху.

- Недавно по вызову приехал таксист, который спросил у меня, где находится улица Куйбышева, он сказал, что живет на Гайве и плохо знает центр города, - рассказал наш сотрудник. - Она признался, что получил права год назад и свой автомобиль как такси нигде не оформлял, а просто зарегистрировался в приложении службы такси, и ему стали присылать заказы.

- Это и есть так называемое «нелегальное» такси, - объясняют в краевом минтрансе. – Такого «таксиста» нельзя оштрафовать за то, что он не прошел перед выездом обязательное медицинское освидетельствование, а его автомобиль – ежедневный техосмотр. Службы такси стали активно привлекать таких «таксистов» для выполнения заказов. С этим во многом и связаны многие происшествия с участием такси.

В минтрансе объяснили, что с апреля этого года начали отлавливать таких «нелегалов», для чего создали специальную при министерстве специальную комиссию.

- Только за 10 дней рейдов на улицах Перми, которые проводили сотрудники минтранса совместно с представителями прокуратуры, ГУ МВД, управления федеральной службы судебных приставов Прикамья были оштрафованы за незаконное предпринимательство 53 таксиста-нелегала, один водитель был пойман без прав, а один в состоянии наркотического опьянения, - рассказал в эфире «Радио «Комсомольская правда» начальник автотранспортного отдела минтранса Рустам Гильманов. – Выяснилось, что заказы на перевозку пассажиров им передавали службы-агрегаторы. Результаты рейдов такие: «Яндекс» - 44 нелегальных заказа, «Такси Везет» - 4, «Такси Перемен» - 3, «Убер» - 2 заказа.

Как объяснил Рустам Гильманов, пока нет возможности наказать рублем службы такси или индивидуальных предпринимателей за то, что машины такси, выполняющие их заказы, выехали на линию без медосвидетельствования водителей и техосмотра, поскольку многие службы-агрегаторы позиционируют себя лишь как сервис по предоставлению информационных услуг.

- Мы накопим материал, и прокуратура и Роспотребнадзор будут подавать судебные иски, чтобы суд запретил службам такси передавать заказы водителям, чей автомобиль не зарегистрирован как такси, - объяснил Рустам Гильманов. – После этого мы сможем штрафовать нарушителей, штрафы начинаются от 30 тысяч рублей, а в случае систематических нарушений минтранс может отозвать у службы такси разрешение на осуществление деятельности. Процесс этот не быстрый, но в конечном итоге мы должны избавить Пермь от таксистов-нелегалов.

Ну, а до тех пор, заказывая такси, мы можем лишь гадать: кто к нам приедет? Таксист, здоровье которого засвидетельствовали медики и у которого автомобиль перед выездом проверили на исправность или водитель-наркоман на неисправной машине?