В Прикамье клещи покусали уже 90 пермяков, 30 из них – дети

- 11-летний сын гулял во дворе, а когда поднялся домой, пожаловался, что по нему кто-то ползает, - рассказывает пермячка Анастасия. - Смотрим - клещ! Я отвезла его в лабораторию, заплатила за исследование 900 рублей. К счастью, клещ оказался незаразным.

Анастасия говорит о стоимости лабораторного обследования клеща. 00:00 00:00

Первый случай укуса клеща зафиксирован 6 апреля в Краснокамске, тоже в черте города, через два дня - на пермской набережной. В обоих случаях от укуса пострадали дети.

Евгений Смирнов говорит, что в Перми нет безопасных мест 00:00 00:00

Дачный сезон еще толком не начался, а от клещей пострадали уже 90 человек, в их числе 30 детей.

- Пермяки могут обращаться в травматологические пункты, где им вытащат клеща бесплатно, - рассказал в эфире Радио «КП - Пермь» на 96,6 fm начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов. - А вот исследование паразита - это платная услуга. Лаборатории исследуют клеща, а не человека, и, к сожалению, эта услуга не включена в полисы ОМС.

По словам эпидемиологов, обработать от клещей весь город нереально, поэтому встретиться с опасным кровопийцей можно даже в общественном транспорте.

- Едет человек с дачи, везет на одежде клеща, который может переползти на другого пассажира, - пояснил Вадим Смирнов. - В целом по Пермскому краю нет ни одной территории, полностью свободной от клещей. Они могут быть везде, где есть трава, кусты и деревья.

Как уберечься?

Если вы находитесь в лесу или на даче, осматривайте себя и детей каждые полтора часа.

До выхода в лес обработайте одежду и открытые участки тела репеллентами.

Если клещ присосался, лучше обратиться за медицинской помощью. При самостоятельном удалении кровопийцы можно достать его частично.

Главная мера профилактики - прививка от клещевого энцефалита. Шансы заразиться энцефалитом останутся, но заболевание пройдет в легкой форме, и, главное, без смертельного исхода.

ВАЖНО

Сезонные лаборатории по исследованию клещей

- Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае

ул. Лебедева, 26. Режим работы: с 8.00 до 20.00, в выходные - с 9.00 до 21.00. Тел. 260-28-69.

- Бактериологическая лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. Ул. Сысольская, 4.

Режим работы: с 8.00 до 20.00, в выходные - с 9.00 до 21.00. Тел. 284-11-92, тел. лаборатории 8-922-320-50-61.

- Пермская краевая клиническая инфекционная больница. Ул. Восстания, 39, тел. 267-50-88. Режим работы: с 8.00 до 20.00, в выходные - с 9.00 до 21.00.

Если клещ окажется зараженным, надо обратиться в Центр клещевых инфекций Пермской краевой клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пушкина, 96. Тел. 236-42-16. Прием с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00, без записи.