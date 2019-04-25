Пенсионеру из Прикамья грозит штраф в 5 тысяч за ремонт дороги

- У нас дороги просто ужасные, - говорит «КП»-Пермь» Василий Ярков. - Все в выбоинах, ямах.

Пенсионер живет в деревне Пруддор в Белоевском сельском поселении Коми-округа. Василию Иосифовичу назначили уколы, и ему каждый день надо ездить в соседнее село в больницу. А по таким дорогам это очень тяжело дается пенсионеру.

- Я решил починить дорогу, поэтому еще на прошлой неделе положил в колеи горбыль, - рассказывает Василий Ярков. - Но это не понравилось моему соседу, с которым у нас непростые отношения. И он пожаловался на меня в полицию. Буквально через полчаса к дому приехали сотрудники ГИБДД.

Василий Иосифович сфотографировал для нас акт постановления об административном правонарушении, где сказано, что пенсионер «создал помехи в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия».

- Теперь мне грозит штраф в пять тысяч рублей, - говорит Василий Ярков. - Но я буду обжаловать его.

Мы позвонили в администрацию Белоевского сельского поселения. Глава администрации Анастасия Леонтьева сообщила, что как только дорогу подсушит, в деревню отправят технику.

- Все, что мы можем пока сделать, это провести грейдирование дороги, - объяснила она. - К сожалению, все денежные средства на ремонт дорог на этот год уже распределены. У нас и проблема в том, что местность болотистая. Если по деревенской дороге проедет тяжелая техника, то дорога просядет.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в этом году сотрудники ГИБДД выявляли нарушения правил содержания дорог на территории Белоевского сельского поселения.

- Подрядчик был привлечен к административной ответственности, - сообщили в краевой полиции. - По факту ненадлежащего содержания дорог в деревне Пруддор организации выдано предписание об устранении нарушений. Вместе с тем, за самостоятельное обустройство дороги сторонними предметами, граждане могут быть привлечены к административной ответственности. Штраф - от 5 до 10 тысяч рублей.