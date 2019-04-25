С 1 мая в Перми изменится движение трамваев и автобусов

На повестке дня - одни транспортные новости. «КП» уже писала о том, как с 1 мая будут ходить троллейбусные маршруты и на каких автобусах ввели бесплатные пересадки (подробности - на kp.ru).

Теперь о том, как изменится движение трамваев и автобусов.

По-новому начнут ходить пермские трамваи и те автобусы, маршруты которых разыграли этой весной на аукционах.

Трамвайные рокировки

С 1 мая до промышленной зоны Индустриального района запустят еще один трамвай маршрута №2. Как известно, по утрам и вечерам, когда народ едет на работу, транспорт здесь переполнен. «Двойка» свяжет остановки «Стахановская» и «Осенцы». При этом в часы пик по будням до Осенцов будет ходить и трамвай №11, а в выходные – только «двойка». Власти обещают, что в итоге в часы пик время ожидания трамваев сократится до 6 - 10 минут.

Чаще будет ходить и трамвай маршрута №8 - на нем обещают добавить несколько дополнительных рейсов и сократить время ожидания вдвое.

А вот маршрут трамвая №6 станет короче: «шестерки» по-прежнему будут бегать от остановки «ОАО «Велта», но только до Разгуляя. А дальше пассажиры смогут бесплатно пересесть (в течение 40 минут с начала поездки) на 4-й, 8-й или 11-й трамвай. Количество вагонов на укороченном маршруте №8 не уменьшится. Предполагается, что время ожидания трамваев сократится на 4 - 6 минут.

В Перми больше не будет трамваев десятого номера. В мэрии сообщают, что этот маршрут, который пока связывает остановки «Школа №107» и «Улица Максима Горького» закроют. Аргумент: им пользуется слишком мало пассажиров.

Также убирают трамвайный маршрут №13, который пока ходит от остановки «Красный Октябрь» до станции Пермь II. Его объединят с трамвайным маршрутом №3, который сейчас его дублирует.

8 автобусных маршрутов будут ходить иначе

Как известно, 9 пермских автобусов будут ходить по новой транспортной модели. На них в том числе распространили право на бесплатную пересадку. На восьми из этих маршрутов изменится и путь следования.

Неизменным останется маршрут №9 (нынешний маршрут №9т). Автобусы будут ходить от остановки «Деревня Субботино» до Верхних Муллов.

Автобус №23 продлят до оборонного предприятия. Он свяжет остановки «Деревня Голованово» и «НПО «Искра». Этот маршрут заменит нынешний маршрут №10т «Деревня Голованово - микрорайон Кислотные дачи».

Автобусные маршруты №3 «Станция Пермь I - микрорайон Нагорный», №36 «Улица Мильчакова - микрорайон Вышка-2 - микрорайон Вышка-1», №60 «ДДК им. Кирова - улица Попова - Комсомольская площадь» и №62 «Улица Милиционера Власова – микрорайон Крохалева» также изменят пути следования.

Автобусы маршрута №3 теперь будут ходить не по Комсомольскому проспекту, а по улице Сибирской - ниже Пушкина.

Автобусный маршрут №36 перенаправят с улицы Уральской на Лебедева.

Автобусы маршрута №60 будут следовать в режиме «экспресс» по улице Якутской (вместо улиц Ветлужской и Докучаева). Кроме того, будет скорректирован конечный пункт: один рейс маршрута будет работать по укороченному графику до улицы Попова, а следующий рейс - до Комсомольской площади.

Автобусный маршрут №62 по улице Братьев Игнатовых переведут с улицы Мира на Шоссе Космонавтов.

Маршрут №7 будет следовать сообщением «Верхняя Курья - улица Попова», а маршрут №34 будет курсировать между остановками «Микрорайон Новые Ляды» и «Улица 1905 года».

Появится и совершенно новый маршрут - №11, который свяжет микрорайоны Парковый и Садовый. Останавливаться автобусы будут на следующих остановках: «Улица Куфонина», «Микрорайон Парковый», «Улица Желябова», «Улица Пожарского», «Проспект Парковый», «Улица Переселенческая», «Торговый комплекс «Лента», «Парк культуры и отдыха», «Печатная фабрика «Гознак», «Улица Баумана», «Улица Снайперов», «Улица Стахановская», «Улица Карпинского», «Улица Самолетная», «Улица Куйбышева», «Улица Чкалова», «Улица Соловьева», «Площадь Карла Маркса», «Улица Чернышевского», «Авторадио», «Бульвар Гагарина», «Улица Ушинского», «Улица Пушкарская», «Улица Подольская», «Улица Уинская», «Гимназия №2», «Микрорайон Садовый».