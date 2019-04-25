2019-04-25T12:43:47+03:00
Общество

Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Перми: список, схема перекрытия во время Парада Победы

Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Перми: где будет запрещена парковка
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Перми: где будет запрещена парковка

Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Перми связано с проведением праздничного парада.

- Помимо перекрытия движения изменится движение общественно транспорта и схема парковки автомобилей, - сообщили в департаменте дорог и транспорта.

9 мая с 05:00 до 16:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам:

С 12:00 до 16:00 также будет прекращено движение транспорта по улице Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининская.

С 05:00 до 00:00 9 мая будет закрыто движение по улице:

Также 05:00 8 мая до 16:00 9 мая будет запрещена парковка на Комсомольском проспекте от улицы Революции до улицы Ленина, Октябрьской площади и на улице Ленина от Комсомольского проспекта до улицы Попова.

С 05:00 8 мая до 00:00 9 мая парковать машины будет запрещено будет на участке улицы Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова и улице Борчанинова от улицы Ленина до улицы Петропавловская. Автомобили нарушителей будут эвакуироваться на штраф-стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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