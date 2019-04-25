2019-04-25T11:36:39+03:00
Спорт

"Вы просили - он сделал!". Экс-игрок "Амкара" забил гол с крыши стадиона Москвы

Загнать мяч в ворота Георгий Джикия смог не с первой попытки [видео]
Лилия Абибулаева
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Стоп-кадр с видео из группы "ФК «Спартак-Москва»Стоп-кадр с видео из группы "ФК «Спартак-Москва»
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Георгий Джикия решился на необычный челлендж, который придумал один из поклонников "Спартака". Экс-защитник пермского «Амкара» стал участником клубной программы «Один день», в эфире которой забил гол с крыши «Открытие Арены».

- Вы просили - он сделал! - пишут в официальной группе "Спартака". - Чем еще можно заняться, когда проводишь день с защитником красно-белых?

Георгий Джикия забил гол с крыши Открытие Арены .

Забить гол для Георгия оказалось нелегкой задачей. Ему потребовалось больше десяти попыток, но после того, как удача повернулась у нему лицом, Георгий Джикия был готов на новый спор.

Напомним, ранее мы писали о том, что лучший футболист Пермского края будет играть за "Арсенал" Первым новичком сезона для тульского «Арсенала» стал вратарь Артур Нигматуллин. Контракт с голкипером тульский клуб подписал 16 июня. Ранее футболист выступал за пермский «Амкар». За весь сезон Артур Нигматулин пропустил 28 голов в 29 матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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