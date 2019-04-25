2019-04-25T07:14:58+03:00
Общество

«Жалко видеть, как они рвут одежду». В Перми дети перелезают через забор, чтобы попасть в школу

Некоторые из ребят протискиваются между решеток забора
Елена КОНОВА
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Фото из паблика "Подслушано Пермь"Фото из паблика "Подслушано Пермь"
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В паблике «Подслушано Пермь» не в первый раз появляются фотографии, на которых дети перелезают через забор одной из школ в микрорайоне Крохалевка.

- Школа исполняет закон о безопасности, поэтому заварила одну из калиток, - пишет пользователь сети. - Теперь дети, живущие с другой стороны от основного входа, ходят в школу именно так. Жалко видеть, как они рвут одежду из-за того, что перелезают через забор.

Автор поста уточнил, что открытые ворота расположены на другой стороне школы. Но детям удобнее перелезть, потому что «так быстрее».

Фото из паблика "Подслушано Пермь"

Фото из паблика "Подслушано Пермь"

На снимках видно, что некоторые школьники умудряются пройти между решеток забора.

- Пусть обходят. В чем проблема? - пишет пользователь сетей.

- Проблема в том, что должен быть доступ для детей, чтобы они могли попасть в школу удобным способом, - спорит с ним пермяк.

В департаменте образования Перми подтвердили информацию, что сейчас в школу можно попасть только через одну калитку.

- Это связано с тем, чтобы предотвратить бесконтрольный доступ посторонних лиц на территорию, - сообщили в ведомстве. - В летний период будет рассматриваться вопрос об организации дополнительных проходов и проведена работа с администрацией района по благоустройству тротуаров вдоль школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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