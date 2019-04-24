Дневник полицейского: "Сами уговариваем женщин, избитых мужьями, писать на них заявления"

«Принимаем заявления даже о том, что в лесу стоят ракетные шахты»

Когда я пришел в МВД, на дворе были 2000-е. Выхода не было - хотели забрать в армию, а на руках - маленький ребенок. Питались одними макаронами и тушенкой. Работы было полно, а зарплата - малюсенькая. Разве что тушенку стали чаще есть.

Но люди вокруг жили еще хуже - подростки на каждом углу нюхали клей, а молодые люди сидели на «чернушке». Это смесь героина с разными добавками. Даже помню одно из своих первых дел - звонит мужик, говорит, что в соседней квартире кого-то убили. Приезжаем, а там шесть тел. И все - молодые парни. Быстро нашли убийцу - им оказался их дружок-наркоман, которому дозы не хватило.

По закону мы обязаны принимать заявления от населения, даже если в них полнейшая чушь. Приходит как-то 25-летний парень. Невысокий, в спортивном костюме. На вид адекватный, а как рот открыл…

- Прошу принять заявление, - говорит он. - Я гулял по лесу и увидел ракетные шахты высотой с пятиэтажный дом. Проведите проверку.

А что остается? В таких случаях мы принимаем объяснения, пишем рапорт и отдаем в дежурку на регистрацию, а потом реально проводим проверку.

Часто приходят бабули и возмущенно заявляют что-то вроде:

- Моя соседка крадет продукты из моего холодильника!

И мы идем, опрашиваем соседей, родственников бабушки.

- Ой, извините за беспокойство, - говорят они. - Бабушка у нас уже старенькая, кажется всякое.

«Заявил о пропаже дочери, которую сам убил»

Да, все полицейские - циники. Слишком много ужасов мы видим в жизни. Но случаются истории, которые даже нас поражают. Особенно, если дело касается детей.

Лет 18 назад у нас произошла трагедия - в мусорном контейнере обнаружили тела двух девочек лет пяти-шести. Они были завернуты в обои. Выяснилось, что родители у малышек - алкоголики. Девочки-погодки пошли одни гулять, спустились на этаж ниже, и тут из квартиры вышел строитель. Он схватил их, убил, а тела завернул в обои и выкинул. А родители обнаружили пропажу детей только спустя сутки - когда к ним пришли полицейские и сообщили, что девочки мертвы.

Еще одна ужасная история произошла лет пять назад - от голода умерла девочка лет 12. Ее мама работала продавщицей и воспитывала детей одна - эту девочку и сына, который учился тогда во 2-м классе. При этом сына она кормила, одевала, заботилась о нем, а на девочку вообще внимания не обращала. Соседи заволновались, когда поняли, что девочку давно никто не видел. Приехали мы туда – квартира чистая, мама одета нормально. А на кровати лежит тело девочки - практически скелет.

Как-то пришел к нам пенсионер. Такой приличный с виду мужчина, в пиджачке:

- У меня дочь уехала в Москву. Наверно, проституцией занимается. Только вот пропала она. Не звонит, не пишет.

Мы приняли заявление, стали разыскивать девушку. Ее отец даже в Москву съездил, билеты нам показал. Дескать, вот, помогаю в поисках. Только мы после того, как все версии отработали, поняли, что он сам ее и убил. В первый раз к нему с обыском пришли - пусто, даже собака не учуяла. А на второй раз нашли в комнате закамуфлированный выход в овощную яму. На дне лежало мумифицированное тело.

- Мы поссорились, она на меня напала, а я - оборонялся! - говорил потом мужчина.

Убийство, оказывается, он совершил еще 10 лет назад. А заявление сдуру подать решил.

«Декриминализация побоев - это ужасно»

Несколько лет назад нам сообщили, что какой-то пьяный мужик из обреза стреляет. Мы приезжаем, задерживаем его. И тут из дома выбегает его выпившая супруга и виснет на моей ноге:

- Не забирайте его, он просто пошутил.

А бывают случаи, когда сразу хочешь уволиться. Правда, это не со мной было, а с коллегами. Звонит в дежурную часть женщина:

- Меня муж избил, приезжайте.

Приезжают полицейские на вызов, видят, что жена вся избитая, лицо распухло, плачет, а супруг ее пьяный. Он сопротивляется, парни ему руки выкручивают. А жена как заорет:

- Что вы делаете? Отпустите! Я никого не вызывала! Никто меня не бил!

Про женщин вообще отдельный разговор. Многие страдают от домашнего насилия. И, я считаю, декриминализация побоев - это ужасно. Раньше мужики знали, что если поднимут на супругу руку, она может заявление подать. А сейчас знают, что до определенных травм им ничего не грозит.

Да и женщин чуть ли не уговаривать приходится, чтобы они заявление писали.

- Сейчас тебя муж бьет, а потом покалечит или убьет, - говорю таким. - Пиши заявление.

Но многие отказываются - жалко супругов становится.

Зато теперь мы часто работаем по сообщениям СМИ. Например, написали на каком-нибудь новостном сайте со ссылкой на соцсети, что двое мужчин хотели украсть ребенка. Мы тут же выезжаем на место, проводим проверку. Чаще всего такие «новости» оказываются фейками. Вот недавно девочка посмотрела криминальный фильм, захотелось ей себя героиней почувствовать, ну и соврала родителям, что ее хотели похитить. А те сразу в соцсети писать: «Педофил на районе, берегите детей». Мы провели проверку, выяснилось - девочка все придумала. Но до последнего признаваться не хотела.

«В МВД нужны железные нервы»

Первый раз зарплата выросла в 2008 году - смогли даже с семьей на Черное море съездить. А потом, в 2011 году, нам так резко подняли зарплату в два раза, что мы поначалу в небольшой ступор впали. Вот тот год мы жили просто отлично - пошел в магазин, купил на 500 рублей два огромных пакета с едой. Все ипотек набрали, машины купили. Через год цены в магазинах резко выросли, а зарплата осталась на том же уровне.

А еще при приеме на работу не говорят, что человеку нужны железные нервы. За очень среднюю зарплату ты обязан чуть ли не сутками работать, не успевая даже поесть. Начальство вечно тобой недовольно, а люди называют тебя «мусором» или «оборотнем в погонах».

У сотрудников ДПС, ППС существует «палочная система». То есть им надо задержать или выявить определенное количество правонарушителей. Помню, 23 февраля шел из бани, был уже рядом с домом. Да, выпил, но совсем чуть-чуть. И тут меня останавливают сотрудники ППС:

- Вы куда спешите?

- Домой, вот он уже.

- Алкоголь употребляли? Нельзя находиться в общественном месте в состоянии опьянения! Пройдемте в отделение.

- Вы издеваетесь? Я не пьян, а дом - вот он. Я законы знаю.

После пререканий они меня отпустили. Но было ясно, что им надо было кого-то для галочки задержать.

В полиции сейчас почти все молодые – 20 - 30 лет. И начальники у нас тоже молодые. У некоторых опыта совсем мало, зато орать хорошо умеют. Многие мои знакомые ушли на пенсию, хотя им чуть больше сорока лет. Причина - невероятное количество работы, а зарплата остается на том же уровне. Невозможно работать с утра до позднего вечера практически без перерывов. А если на носу проверки, то ты и по 16 часов на работе можешь проводить. А 40 лет - это не двадцать. Это и высокое давление, и хроническая усталость.

Советы полицейского

1. Держите наготове телефон, чтобы в случае чего включить камеру или диктофон. Если на вас кто-то хочет напасть, угрожает вам убийством, бьет, вам будут нужны доказательства в любом случае.

2. Если увидели в холод пьяного человека, не трогайте его, не пытайтесь забрать телефон, чтобы позвонить родственникам. Сразу звоните в полицию и в «скорую». Иначе он может заявить, что вы его обокрали.

3. Хоть и банально, но не ходите по темным дворам или маленьким улицам. Если кажется, что вас кто-то преследует, лучше убежать в более многолюдное место. И никогда не используйте при защите нож. Особенно, если не умеете с ним обращаться - его могут и в вас всадить, или обвинить в нанесении тяжких травм. Лучше попытаться вывести грабителя или насильника из строя, нанеся ему удар в пах.