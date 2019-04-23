2019-04-23T19:02:51+03:00
Общество

Рассказываем, как в Перми с 1 мая изменятся маршруты трамваев

Также на трамваях и троллейбусах возможно будет совершить бесплатную пересадку в течение 40 минут
Елена КОНОВА
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Некоторые маршруты и вовсе отменятНекоторые маршруты и вовсе отменятФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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С 1 мая в Перми изменятся маршруты трамваев.

Появится трамвай № 2 маршрутом «Стахановская – ст. Осенцы». При этом в часы пик по будням до Осенцов продолжит ходить трамвай № 11. Но по выходным до станции Осенцы он ходить не будет.

Время ожидания трамвая № 8 сократится почти вдвое, так как будет добавлено несколько рейсов в течение дня.

Трамвай № 6 от остановки «ОАО «Велта» укоротят до остановки «Разгуляй». А на маршруты №4, 8 и 11 пассажиры смогут пересаживаться бесплатно с трамвая маршрута №6.

Трамвайный маршрут № 10 закроют.

Трамвайный маршрут № 13 объединят с маршрутом № 3, который дублирует его.

Также троллейбусный маршрут №12 «улица Гусарова – улица Милиционера Власова» будет работать по измененному расписанию. А путь следования автобусного маршрута №62 «микрорайон Крохалева – остановка «Ипподром» будет частично перенесен с улицы Мира на шоссе Космонавтов.

А что будет с троллейбусами?

Троллейбусный маршрут №13 «Улица Куфонина – площадь Дружбы» будет заменен новым автобусным маршрутом №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» с возможностью бесплатной пересадки на трамвайный маршрут №7 «станция Пермь-II – ОАО «ВРЗ» на остановке «бульвар Гагарина», на трамвайный маршрут №11 на остановке «Стахановская».

- А на улице Куйбышева возможно будет пересесть на трамвайные маршруты №5 и №8, на участке улицы Героев Хасана на трамвайный маршрут №6, - добавили в пресс-службе администрации Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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