Жительницу Пермского края пригласили на прием к врачу через три месяца после ее смерти

В Пермском крае произошла странная ситуация: пенсионерку из Кизела пригласили на прием к врачу через несколько месяцев после того, как она умерла.

- Мама болела, поэтому я решила записать ее на прием к эндокринологу, - вспоминает ее дочь Наталья. - Это было примерно в ноябре-декабре, точно не помню. В Кизеле у нас таких специалистов нет. Ближайший город, где принимает эндокринолог, это Губаха. Поэтому я записала маму в местную больницу.

Позже пожилую пермячку отвезли в больницу Перми. Про запись в Губахе родные забыли. К сожалению, в январе женщина скончалась.

- На днях мне позвонили из больницы и сообщили, что очередь мамы к эндокринологу подошла, - говорит Наталья. - Получается, с момента записи прошло почти полгода! Как же так? Это ненормально. А все потому, что в Кизеле у нас нет узких специалистов, есть фельдшеры, хирург. Приходится в Пермь в больницы ездить.

В пресс-службе краевого минздрава сообщили, что оператор допустил ошибку при работе с системой записи, в связи с чем и произошла эта неприятная ситуация.

- Сотрудник, допустивший ошибку, привлечен к дисциплинарной ответственности, - добавили в ведомстве. - Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты дополнительно пройдут обучение по работе в системе. Главный врач приносит свои извинения родным жительницы Кизела за сложившуюся ситуацию.