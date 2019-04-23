2019-04-23T11:49:58+03:00
Здоровье

Хочу красивые ножки от Кургиняна!

В начале мая известный во всей России сосудистый хирург проведет серию операций для пермяков
Алеся ГАЛИБУС
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Фото предоставлено клиникой «Варикоза нет»Фото предоставлено клиникой «Варикоза нет»
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Кто-то на майские праздники поедет есть шашлыки или закапывать саженцы в землю на даче. А кто-то сделает себе и своему здоровью подарок, отправившись лечиться к лучшему врачу в России.

Жители Перми и ближайших городов, которых беспокоит болезнь вен, эта информация для вас! Только 4 дня в Перми известный на всю Россию сосудистый хирург Хачатур Кургинян будет оперировать в клинике «Варикоза нет» совместно с уральскими флебологами.

Регалии врача удивляют: кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением Московского ФГБУ «Национального Медицинского исследовательского центра профилактической медицины» Минздрава России, член Ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов России, Международного общества тромбоза и гемостаза и Европейского общества сосудистых хирургов.

Попасть к такому специалисту с 10-летним стажем хирургической практики и опытом успешного оперативного лечения осложненных форм варикоза - мечта ваших ног. Осуществите ее! 2, 3, 4 и 5 мая такой шанс появится.

А надо ли?

Но чтобы попасть к известному российскому хирургу на операцию, нужно сначала понять, нужна ли она в принципе. Ее может назначить только специалист-флеболог после осмотра. Что же делать?

Запишитесь на первичный прием в клинику «Варикоза нет»: после консультации вам скажут, нужно ли оперативное вмешательство. Советуем записаться как можно скорее, чтобы в случае необходимости успеть попасть к известному российскому хирургу. Вы также можете прийти к Хачатуру Кургиняну на первичный прием с УЗИ вен на обеих ногах. Цены на консультацию флеболога, операцию и лечение смотрите на сайте: varikozanet.online.

Записаться на прием в клинику «Варикоза нет» можно по телефону 8 (342) 254-02-01 или на нашем сайте. Количество мест ограниченно.

Контакты:

ИМЕЮТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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