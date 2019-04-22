Губернатор Прикамья рассказал, какую поддержку окажут Краснокамскому округу

Губернатор Пермского края совершил рабочий визит в Краснокамский городской округ.

Как подчеркивает Максим Решетников, очень важно отслеживать, как развивается территория, где недавно прошло объединение, поскольку этот опыт будет распространяться и на другие районы края. При этом нужно добиваться, чтобы это объединение пошло на пользу отдаленным населенным пунктам, субъектам малого предпринимательства.

Именно поэтому губернатор начал свою поездку с фермерских хозяйств в деревне Катыши.

21 миллионов перепелиных яиц

В Катышах в фермерском хозяйстве Натальи Усовой производят перепелиные яйца и мясо, а в хозяйстве Галины Романовой налажено молочное производство.

Как отметила Наталья Усова, сегодня продукция перепелиной фермы поставляется в федеральные продуктовые сети, а также в Москву и Нижний Новгород. Благодаря региональному гранту, полученному в 2018 году, здесь планирует расширить поголовье птицы со 102 тысяч до 160 тысяч перепелов, производство яиц довести до 21 миллионов штук в год и мяса — до 72 тонн.

- В этом году хотим увеличить объем производства мяса, яйца, уже делаем тушенку, будем мариновать яйцо, - отметила фермер.

В Крестьянско-фермерском хозяйстве Галины Романовой производят молоко, сливки, сметану. Благодаря полученной в 2013 году региональной поддержке удалось приобрести ферму и увеличить поголовье крупного рогатого скота до 25 коров, а производство молока довести до 110 тонн в год.

- Хотим дальше развивать мясную ферму, - поделилась планами предприниматель. - Уже начали делать это за счет собственных вложений и надеемся получить краевой грант.

- Давайте, скорее подавайте заявки на гранты, если спрос на сельхозподдержку будет большой, мы будем добавлять финансирование, – пообещал фермерам глава Прикамья.

Как известно, всего на поддержку сельхозпроизводителей на период с 2019 по 2021 год предусмотрено из краевого и федерального бюджета 8,3 миллиарда рублей. По итогам прошлого года сельское хозяйство показало лучшие за последние 7 лет результаты – производство продукции выросло на 5,6 процента. В прошлом году был успешно реализован 21 инвестпроект, в том числе 8 крупных. В этом году – в стадии реализации еще 35.

Краснокамские игрушки оценили в Германии

Затем губернатор Максим Решетников посетил Краснокамскую фабрику деревянной игрушки. Там ему продемонстрировали весь цикл производства – от столярного изготовления до покраски и фасовки, а также новую серию интерактивных игрушек Wintertoys – кубиков с дополненной реальностью, которая была создана специально для поставки на зарубежные рынки. Сегодня фабрика уже экспортирует игрушки в Казахстан и Белоруссию.

По словам директора фабрики Светланы Негановой, они стараются пользоваться всеми возможностями поддержки, которую им предлагает государство. Фабрика ориентирована в том числе предоставляет продукцию на экспорт, и для развития этого направления компания активно участвует в краевых бизнес-миссиях и выставках пермских предприятий. Например, в начале этого месяца компания вместе с делегацией Прикамья продемонстрировала свою продукцию на международной выставке в Германии «Ганновер Мессе».

- В Германии мы сейчас работаем с тремя «оптовиками», один уже получил тестовую партию игрушек, и она его устроила, – поделилась успехами Светлана Неганова. – По итогам Ганноверской выставки также планируем отправить тестовую партию в Сингапур, в Италию и еще одну крупную компанию из Германии.

- Это здорово, что мы можем успешно конкурировать с зарубежными производителями игрушек и по цене, и по качеству, - отметил Максим Решетников. – Мы будем и дальше оказывать фабрике поддержку для выхода на внешние рынки.

Новый садик обещают сдать до 1 августа

Жители микрорайона Звездный в Краснокамске очень ждут нового садика. В строящемся микрорайоне непростая ситуация с «трудоустройством» дошкольников.

Новый современный садик на 240 мест начали строить в 2017 году. Причем, что особенно порадовало краснокамцев, в нем пообещали предусмотреть две ясельные группы.

Но потом стройка замедлилась. И жители микрорайона написали губернатору тревожное сообщение об этом на его страницу в Instagram.

Во время своего визита в Краснокамск губернатор заехал и на площадку, где строится садик. Перед его появлением застройщики попытались сделать вид, что работа идет полным ходом, но губернатор в это не поверил.

- Я прекрасно знаю, что рабочие здесь появились перед нашим приездом, - заявил он. - До этого рабочих не было – люди мне пишут.

Он поручил главе городского округа Игорю Быкаризу еженедельно докладывать о ходе строительства и направлять фотоотчет. По словам губернатора, на объекте сформировался кассовый разрыв, который нужно закрыть в ближайшее время.

- Важно ускорить темпы строительства, — обратился он к зампреду краевого правительства – министру строительства и архитектуры Михаилу Сюткину.

Генеральный директор ООО «Строительное управление-157» Артур Гулян пообещал, что объект сдадут в срок – до 1 августа этого года.

В Краснокамске появится филиал Академии спорта

Еще одним объектом социальной инфраструктуры, который посетил губернатор во время выезда в Краснокамск, стал спортивный комплекс «Ледовый». Здесь должен открыться Филиал отделения хоккея Академии игровых видов спорта Пермского края. Сейчас здесь проходят турниры регионального и федерального уровня. Одним из последних стали финальные матчи всероссийских соревнований «Золотая шайба». Проводятся занятия по фигурному катанию, спортивной аэробикой, художественной гимнастикой, фитнесом.

- Появление у нас филиала Академии игровых видов спорта позволит открыть еще одну хоккейную группу, - пояснил директор спортивного комплекса Юрий Нежданов. – В академии будет профессиональный тренерский состав, своя методология подготовки юных спортсменов.

Во время визита губернатора обсуждались различные потребности спорткомплекса. В частности, в ремонте нуждается кровля комплекса.

Губернатор Максим Решетников обозначил, что на ремонт крыши в этом году будет направлено 15 миллионов рублей.

В завершении визита губернатор пообщался с жителями Краснокамска. На встрече обсуждались вопросы развития социальной и дорожной инфраструктуры, капитального ремонта жилых домов, газификации населенных пунктов Краснокамского округа и многие другие. В частности, Максима Решетникова спросили, будет ли строиться в городе новое жилье.

- Мы выделили Краснокамску дополнительные средства на расселение ветхого и аварийного жилья, - ответил губернатор. - Так получается, что в Краснокамске все такие дома, которые нужно снести, расположены в центре города. Поручаю главе города поскорее обновить генплан застройки Краснокамска, параллельно со строительством жилья предусмотрите в нем возведение необходимых объектов социальной инфраструктуры, чтобы застройка была комплексной.

В конце визита Максим Решетников еще раз отметил, что Краснокамску будет выделяться дополнительная поддержка.

- Краснокамский округ это та территория, куда нужно прикладывать много усилий, с одной стороны сказывается близость к Перми и многие ездят туда на работу, с другой – это самостоятельная территория со своим экономическим потенциалом и значением для края, - резюмировал Максим Решетников. – И это, прямо скажем, территория, которая не испытывала избытка инвестиций и вложений. В прошлом году мы начали менять ситуацию, сюда пошли деньги, в первую очередь, на безопасные качественные дороги. Чуть раньше начал решаться вопрос с водой. Объединение территории это дополнительный импульс для развития и в рамках финансирования «рубль на рубль» мы будем это развитие поддерживать. И в том, что касается дорожного строительства, создания комфортной городской среды, развития социальной инфраструктуры, поддержки спорта, малого предпринимательства и по всем остальным вопросам. При всем при этом очень важно не забывать баланс, самого Краснокамска и отдаленных территорий, которые присоединились. Чтобы и Майский развивался и в Оверятах и в Стряпунятах люди чувствовали, что идет улучшение. Сейчас краевые власти оказывают серьезную поддержку городскому округу. Также серьезно мы будем спрашивать с руководства территории за выполнение этих обязательств.