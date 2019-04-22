«Прореха» и «по старинке»: в каких словах ошибались пермяки на «Тотальном диктанте»

Организаторы «Тотального диктанта» закончили проверять работы пермяков и рассказали, в каких словах чаще всего были допущены ошибки.

Напомним, всероссийская акция проверки грамотности прошла во всех городах России и стран зарубежья еще 13 апреля. Всего в ней приняли участие 186 150 человек из 889 городов, среди них - 2948 пермяков.

В этом году текст для «Тотального диктанта» написал Павел Басинский.

- Это огромная честь - написать четыре текста для аудитории подобных географических масштабов, - признался организаторам писатель. - Я понимал, что это должны были быть не совсем ординарные тексты, возможно, детективные истории, обладающие общей идеей. В качестве сюжетов я выбрал «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина, «Мертвые души» Николая Гоголя и «На дне» Максима Горького. А четвертый текст не мог обойтись без Льва Толстого - это самый близкий мне писатель.

В Перми диктант писали на 48 площадках: в библиотеках, вузах, коворкинге «Лаборатория настоящего», музеях.

Журналисты «Комсомолки» решили написать диктант в центре помощи бездомным людям «Территория передышки», где текст диктовал писатель Павел Селуков. Нам достался второй сюжет - «Простое сердце», где речь шла про героев поэмы «Мертвые души».

- Сложнее с Настасьей Петровной Коробочкой - единственной женщиной в ряду этих персонажей, - диктовал Павел Селуков. - В чем ее порок и что отличает ее от других героев поэмы?

Текст оказался довольно сложным.

Организаторы «Тотального диктанта» проверяли работы почти десять дней и вчера озвучили результаты. Как выяснилось, только 30 пермяков написали работу на «отлично» (в прошлом году был 91 отличник). Церемония награждения состоится 25 апреля, в 18.00, в ПГГПУ.

- Как и каждый год, текст был сложным в постановке знаков препинания, - говорит председатель экспертного совета «Тотального диктанта» в Перми Евгения Васильева. - В частности, возникли трудности с различением однородных и неоднородных определений, вводных и невводных слов и конструкций, однородных членов предложения с повторяющимся союзом. Орфографических ошибок было значительно меньше. Часто они встречались в словах «прореха», «так же», «по старинке», «в отличие».

Евгения Васильева заметила, что каждый год у пермяков возникают затруднения в одних и тех же орфограммах и пунктограммах, которые зависят от контекста и требуют понимания смысловой структуры предложения.