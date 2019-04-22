2019-04-22T15:46:50+03:00
Общество

Перекрытие дорог на 1 мая 2019 года в Перми: центр города будет закрыт для транспорта

Также движение будет ограничено по ряду улиц в Орджоникидзевском и Кировском районах
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В честь праздника в Перми перекроют движение по главным улицам города. Движение будет остановлено для подготовки и проведения демонстрации и проведения эстафеты на призы газеты «Звезда.

Также движение будет ограничено по ряду улиц в Орджоникидзевском и Кировском районах.

1 мая с 05:00 до 16:30 будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:

До 13:00 запрещено движение транспорта на участках:

В Орджоникидзевском районе 1 мая с 07:00 до 12:00 будет закрыто движение транспорта, за исключением автобусов, по следующим улицам:

В Кировском районе на время проведения демонстрации и праздничной программы с 08:30 до 14:00 будет закрыто движение по следующим улицам:

Также 30 апреля и 1 мая будет запрещена стоянка и парковка на следующих улицах города:

В Орджоникидзевском районе:

В Кировском районе:

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сохрани здоровье - пройди диспансеризацию!
Tele2 устраивает закрытый показ нового блокбастера MARVEL
«Шашлыки из лосося и тосты с грушей». Банкет в честь Дня города в Перми обойдется в 1, 1 миллион рублей
В Перми вынесли приговор директору лопнувшей пермской турфирмы - 5 лет 6 месяцев колонии
"На машине не проехать": пермские спасатели доставили мужчину в больницу на вертолете
«Устроил скандал и ушел из дома»: в Перми пропал рыбак
Отключение воды в апреле 2019 в Перми: краны пересохнут в десяти домах Свердловского района
4 ребенка пострадали в ДТП в Перми за минувшие выходные
В Пермском крае мужчина угрожал ножом подростку
В Пермском крае клещи покусали 12 детей
Пермьстат: среднемесячная зарплата жителей Пермского края выросла на 3%
Житель Прикамья на ночь оставил машину у дома, а утром ее нашли в кювете
«Ростелеком» внедряет новую технологию беспроводного высокоскоростного интернета в Пермском крае
В Прикамье 1 мая запретят продажу алкоголя
В Прикамье молодой человек почти год издевался над родной сестрой
В Перми на новой сцене «Театра- Театра» состоялась премьера мюзикла «Винил»
Пострадали дети: в Перми около Камской ГЭС произошло массовое ДТП
В Прикамье открыли новую ледовую арену
Актриса из Перми Екатерина Шпица снялась в новом клипе Дианы Арбениной
«Нашли надувную лодку без рыбаков». Полицейские разыскивают очевидцев происшествия на Каме
«Маму пригласили на прием к врачу через три месяца после ее смерти»
В соцсетях появилось фото, как в Перми пассажиры толкают заглохший трамвай