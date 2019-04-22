Перекрытие дорог на 1 мая 2019 года в Перми: центр города будет закрыт для транспорта
В честь праздника в Перми перекроют движение по главным улицам города. Движение будет остановлено для подготовки и проведения демонстрации и проведения эстафеты на призы газеты «Звезда.
Также движение будет ограничено по ряду улиц в Орджоникидзевском и Кировском районах.
1 мая с 05:00 до 16:30 будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:
До 13:00 запрещено движение транспорта на участках:
В Орджоникидзевском районе 1 мая с 07:00 до 12:00 будет закрыто движение транспорта, за исключением автобусов, по следующим улицам:
В Кировском районе на время проведения демонстрации и праздничной программы с 08:30 до 14:00 будет закрыто движение по следующим улицам:
Также 30 апреля и 1 мая будет запрещена стоянка и парковка на следующих улицах города:
В Орджоникидзевском районе:
В Кировском районе:
ИСТОЧНИК KP.RU