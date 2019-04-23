Где провести майские праздники: туристические маршруты, экскурсии, аттракционы

Майские праздники можно сравнить с дополнительным отпуском. Есть время съездить в небольшое путешествие со всей семьей, посетить уникальные места Пермского края, надышаться чистым воздухом прикамской глубинки и узнать много интересных фактов об истории родного края. Мы собрали интересные экскурсионные маршруты по Пермскому краю и за его пределами, и расскажем вам где провести майские праздники весело и познавательно.

Для любителей путешествовать самостоятельно предлагаем короткие маршруты по ближайшим городам Прикамья: Краснокамск, Нытва, Оханск. Это будет познавательная и легкая по логистике поездка. Тем более, все города находятся на трассе Е22, что очень удобно для путешественников-автомобилистов.

В Краснокамске рекомендуем посетить “Музей Коммунальной квартиры” ( ул. Кронштадтская 39а) Окунетесь в мир, в котором жили наши бабушки и дедушки. В музее воссозданы интерьеры жилых квартир 1930-1960 гг. В шкафах платья и костюмы тех лет. Не удивительно, что пожилые посетители иногда покидают музей в слезах, слишком реалистично представлена экспозиция музея и у посетителей создается ощущение, что они совершили экскурсию в свое собственное прошлое.

Комната в коммунальной квартире (Музей Коммунальной квартиры. Краснокамск)Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Там же в Краснокамске есть Детский музей Игрушки (г. Краснокамск, проспект Мира, 9) Пусть вас не обманет название, в этом музее будет хорошо не только вашим детям и внукам. Вы сами станете детьми, глядя на игрушки, которые помните по своему детству. Обязательно будете ловить себя на мысли “это моя игрушка”.

Краснокамские игрушкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Далее по трассе Е22 можно доехать до Нытвенского музея Ложки.(г.Нытва, Ленинский проспект 12А). В коллекциях Музея ложки уже более 1700 экспонатов.

Узнаете много интересного про такой привычный предмет быта. К примеру, что на Руси ложки появились раньше, чем в Европе. В 998 н.э. После крещения Руси князь Владимир приказал есть не руками, как дикари, а специальным приспособлением, как цивилизованные люди. В Европе ложка прижилась гораздо позже, в 12-13 веках. До этого времени даже аристократы ели руками.

В Музее ЛожкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Третья остановка на трассе Е22 - Оханск.

В последнее время Оханск известен своим трогонтериевым слоном, раскопки которого ведутся на территории района, но не стоит забывать о классическом Оханске, с краеведческим музеем (г. Оханск, ул. Кирова, 31) и галереей ( г. Оханск, ул. Красная, 8) , где собрана уникальная коллекция работ художника Павла Шардакова. Есть в Оханске и привидения, по домам с привидениями тоже проводят экскурсии, но только если вам повезет договориться об этом на месте.

Цены на билеты в музеях от 30 до 100 руб.

КАМЕННАЯ СКАЗКА, ЧЕРДЫНЬ КНЯГИНЯ ГОР И НИКОЛЬСКИЙ РОДНИК.

Сразу три туристические жемчужины северного Прикамья вы можете посетить во время одной поездки с туроператором “Оранжевый автобус”.

Во время обзорной экскурсии “Каменная сказка Соликамска” пройдете по тайным ходам дома воеводы и увидите знаменитый ансамбль соликамских церквей, включая Богоявленскую церковь - музей и Троицкий собор.

В Чердынском районе предлагаем вам съездить в село Покча, именно это место описано в культовой книге Алексея Иванова “Сердце Пармы”. Село Вильгорт, куда в древности поступало “закамское серебро” тоже включено в маршрут туристической поездки. Во время экскурсии пройдете по улицам исторического центра Перми Великой, с посещением выставочного зала и музея истории веры. В Ныробе в романовском музее узнаете в каких условиях провел свои последние дни “ныробский мученик” Михаил Романов и воочию увидите святой Никольский родник, где по преданиям местных жителей в 1619 году явилась икона Николая Чудотворца. Никольская церковь, 1704 года постройки, тоже включена в марштур по северном Прикамью.

Также в майские праздники можно съездить в Кудымкар, где вас ждет новинка “Бур Лун, Парма!” от туроператора “Оранжевый автобус”. Новая экскурсионная программа включает в себя фольклорную программу с чаем, шаньгами, гармошкой, частушками и плясками и даже уроками коми-пермяцкого языка и мастер-классом по изготовлению набивной салфетки. Также вам предстоит экскурсия по парку деревянной скульптуры, краеведческому музею им. Субботина-Пермяка. Узнаете и о кухне коми-пермяков, во время обеда вас угостят уникальной коми-пермяцкой выпечкой.

Такие же интересные туристические маршруты от “Оранжевого автобуса” в майские праздники вас ждут в Лысьве, где находится знаменитый Музей каски. В годы Великой Отечественной войны Лысьвенский металлургический завод был единственным в СССР предприятием, выпускающим стальные солдатские шлемы.

Лысьвенские каски спасали русских и советских солдат во время Первой и Второй Мировых войн. Стальные солдатские шлемы носили представители Франции, Германии, Англии, Италии, Царской России и СССР.

Во время экскурсии “Чусовские были” узнаете много нового о жемчужине Уральских гор - р. Чусовой, о первой на Урале железной дороге, о становлении Чусовского металлургического завода, которому в 2010 году исполнилось 130 лет, о чусовских казаках и о Ермаке, о природных богатствах Чусовской земли. Посетите этнографический парк реки Чусовой.

Где провести майские праздники любителям дальних поездок? “Оранжевый автобус” приглашает вас в Екатеринбург!

Знакомство со столицей Урала начинается с посещения Ганиной Ямы. Такое название рудник получил в середине 19 века. Местные жители называли владельца рудника Гавриила Ганей, имя прикрепилось и к его владениям. В 20-м веке Ганина яма стала всемирно известной в связи с трагедией, расстрелом и тайным захоронением Семьи Романовых.

В продолжение - обзорная экскурсия по Екатеринбургу с посещением Храма-на-Крови и свободный вечер в центре города. На следующий день: пешеходная улица Вайнера, музей камнерезного и ювелирного искусства, Ельцин Центр и экскурсия на границу Европы и Азии.

Более подробно о деталях поездки вы можете узнать у туроператора “Оранжевый автобус” по телефону (342) 218 - 23-00 и (342) 210-33-62. Или приходите лично, вам будут очень рады. Адрес: ул. Пушкина, 27. Вся необходимая информация размещена на сайте

ГДЕ ПРОВЕСТИ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ В ПЕРМИ.

Предлагаем совместить семейный досуг с играми, вкусняшками, хорошим настроением и при этом не зависеть от капризов уральской погоды. “Как это сделать”, спросите вы. “Очень просто”, ответим мы, “устроить себе выходные в детском развлекательном центре “Октябрь”!

Современные технологии, увлекательные аттракционы для детей и взрослых, мастер-классы и квесты, профессиональные аниматоры и танцевальные флешмобы. Гостей “Октября” ждут более 70 различных аттракционов: «лазалки» и «пригалки», «стрелялки» и «леталки», сухие горки и кинотеатры. Пока дети играют под присмотром профессиональных аниматоров, родители могут спокойно провести время в кафе “Вилла Понч”. Во время паузы в активных развлечениях дети с удовольствиям присоединяются к родителям в кафе. Блюда нашего кафе питательные и полезные, и при этом нравятся детям.

Выходные в детском развлекательном центре "Октябрь"

Отдых в «Октябре» позволит вам насытиться эмоциями до самого лета. Но не ограничивайте себя и не ждите следующих праздников, приходите в “Октябрь” в любое время!