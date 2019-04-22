Еще не научился бегать? Ползи!

Когда ребенок становится чуть старше лет пяти, в жизни родителя начинается череда соревнований, медалей, грамот, первых поражений и побед. Кто-то из детей займется плаванием, самые пластичные - танцами, а энергичные и упорные - тхэквондо.

Ну а пока потенциальные дарования спорта еще совсем крошки, посоревноваться они могут только в ползании по полу. «А почему бы и нет, собственно?» - вероятно, именно так одиннадцать лет назад «Комсомолка» подумала и создала ни на что не похожие соревнования для карапузов. Ежегодно это детское мероприятие для крошек и их родителей проходит по всей России. В Перми его проводят весной. Этот год не стал исключением. 20 апреля в СК «Победа» состоялся очередной чемпионат «Карапузы, на старт!». В скоростном ползании соревновались малыши от 6 месяцев до 4 лет.

Не с хлебом и солью, а со смесями и пюрешками

С самого утра в стенах «Победы» начали собираться семьи с детишками. Юные спортсмены добирались до своего «боевого ринга» по-разному: кого-то везла в детской коляске мама, кто-то спешил на плечах у папы, кого-то вели за руку бабушки и дедушки.

Но встречали в холле всех одинаково: партнеры мероприятия приветствовали гостей чемпионата улыбками и интересными активностями на площадке. На регистрации малышня носилась с бело-голубыми шарами от генерального партнера - компании БИБИКОЛЬ. Здесь же, в холле, можно было ознакомиться с линейкой продуктов на основе новозеландского цельного козьего молока для питания младенцев и детей раннего возраста. Родители заинтересованно общались с представителями компании, рассуждая о том, какие молочные смеси, детские каши и пюре полезны для детского рациона. Для многих стало настоящим открытием, что козье молоко и творог могут быть использованы в производстве профессионального детского питания.

- Мы такого не пробовали еще с сыном, - делится мама годовалого Артема. - Сегодня у нас знакомство с этой торговой маркой, и надеемся выиграть какие-то призы именно от этого партнера.

Но ждать не пришлось. Попробовать полезные и вкусные продукты для детей из молока новозеландских коз можно было прямо на площадке: БИБИКОЛЬ презентовала свои кашки, смеси, фруктовые и овощные пюре.

Победители в спецноминации "Моя команда лучше всех"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дегустационные столы, кстати, в этот день представили несколько компаний, специализирующихся на питании малышей.

- Мы делаем смеси только из натуральных продуктов - сами попробуйте, - приглашала к стойке сотрудница компании «Беллакт». Их предприятие единственное на территории СНГ использует «живое молоко» для производства адаптированных молочных смесей по особой технологии однократной сушки.

Соки и пюре компании «ФрутоНяня» также порадовали в этот день как детей, так и родителей. И неудивительно! Уже много лет их предприятие - эксперт и лидер в области детского питания в России. А их яркая и веселая тантамареска с оранжевым жирафом стала одним из самых популярных фонов для фотографий сегодняшнего дня.

Большая «Победа» для маленьких чемпионов

А пока в холле «спортсменов» и их родителей встречали «спецы» в вопросах детских завтраков, обедов и ужинов, в спортивном зале малышей уже ждали беговые, точнее «ползунковые» дорожки, устланные специальным мягким покрытием для наилучшего ползания. Этакий поролоновый татами уже был готов ощутить на себе мощь детских ручек и ножек.

- Мы рады видеть таких юных «ползунков» у себя на площадке, - делится директор СК «Победа» Алексей Слепынин. - И как подрастут, ждем их в любой из имеющихся у нас секций.Площадкой для чемпионата, кстати, стал универсальный зал СК «Победа». Здесь же недавно прошло первенство России по баскетболу, а на ледовой площадке - первенство по хоккею и часть игр турнира «Золотая шайба». Сегодня же стены этой новой и красивой спортивной школы Свердловского района Перми стали площадкой для проверки малышей на скорость.

На старт, внимание…

Последние минуты перед стартами юные спортсмены и их группы поддержки старались провести с пользой. Кто-то снимал напряжение на игровой площадке. Другие упорно повторяли забеги в тренировочной зоне.

- На XI чемпионат по бегу в ползунках собралось рекордное число участников - 350 малышей! - объявила присутствующим директор Пермского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Татьяна Соломенникова.

Она еще раз объяснила, что соревнования проходят в четырех возрастных категориях - до года; с 1 года до 2 лет; с 2 до 3 лет; и с 3 до 4 лет. И в каждой группе призеров ждут награды и подарки, которые предоставили партнеры чемпионата.

В этом году на праздник карапузов не удержался и пришел председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

- Не понимаю, как это я раньше у вас не был, - признался он в микрофон. - Ведь это так здорово придумано - приобщать детишек к спорту с самого что ни на есть младенческого возраста. Это настоящий семейный праздник!

Председателю гордумы Юрию Уткину очень понравился праздник

Перед началом соревнований был и еще один сюрприз. Буквально накануне чемпионата в отделении Пенсионного фонда по Пермскому краю оформили юбилейный в Прикамье, 70-тысячный сертификат на материнский капитал семье Созиновых. Заместитель управляющего отделением Елена Плешкова под аплодисменты вручила его Анастасии и Сергею. Их 3-летняя дочка София тоже пришла поучаствовать в соревнованиях, а ее 7-летний брат Максим - поболеть за сестричку.

После заветного «Карапузы, на старт!» из уст ведущего, по традиции начались соревнования. Первыми на дистанции оказались самые маленькие «ползунки», которым не исполнилось и годика.

В ход идет хитрость!

Чтобы заставить малыша, почти грудничка, ползти в нужном направлении и как можно быстрей, родители шли на разные хитрости. Карапузам махали мамочки, подманивали любимыми игрушками, конфетами, ключами от машины и даже смартфонами - эти приманки, кстати, оказались самыми эффективными. Современное поколение деток, видимо, тянется к продвинутым гаджетам, еще не успев снять подгузник.

Не обошлось и без курьезов. Кто-то из малышей разворачивался и упорно полз в обратную сторону. А кто-то просто лежал и отдыхал на мягком покрытии, нежась в лучах внимания многочисленной публики. Для таких никуда не спешащих крох, кстати, была создана отдельная номинация «Малыш-философ», а для нарядных - «Самый креативный образ - 2019».

«Решила выйти в свет - и выиграла»

Красные шапочки, зайчики, цветочки, львята и другие персонажи соревновались долго и упорно. И спустя час на площадке определились первые призеры.

- Мы даже и не думали, что наша 10-месячная дочурка Каринка победит! - говорит мама победительницы первого этапа Юлия Андреева. - Мы просто с папой Юрием решили, что ей нужно бывать в обществе, приобщаться к знакомству с другими детьми. Прочитали про чемпионат в соцсетях и пришли. Дочка даже не тренировалась, а взяла и победила, упорно проползла всю дистанцию на одном дыхании.

Правда, совсем случайным успех маленькой Карины назвать нельзя - мама у нее занималась легкой атлетикой, а сама малышка очень любит повисеть на папином турнике.

2 место в категории до годика в упорной борьбе завоевал Кирилл Перевозчиков, 3 место - Юля Лоскутова.

Во второй категории, от 1 до 2 лет, тоже победила бойкая девчушка Стефания. Ее мама Ирина Бушуева поделилась, что в садике дочка с удовольствием занимается танцами. Но, как выяснилось, и спорт ей тоже не чужд. Совсем немного отстали от Стефании Степан Чирков и Варя Лошакова, занявшие 2 и 3 места.

Радость создается из мелочей

Между соревнованиями по возрастным категориям, сменяя друг друга, выступали юные гимнасты, танцоры, певцы. В течение дня перед гостями чемпионата выступали: хореографический коллектив «Танцевальная мозаика», центр «Луч», команда «Аурелия Белла», спортивный клуб по эстетической гимнастике «Вдохновение», музыкальная группа «Беби Старс», Детская академия шоу-бизнеса.

А те, кто еще готовился к выходу на дистанцию и кто уже завершил «ползунковые» старты, развлекали себя на территории перед спортивным залом, где расположились стенды партнеров.

В бабочек, мышат и кошечек детишек превращала мастерская праздников «Волшебники 59.рф». Девочки-художницы наносили аквагрим всем желающим, а аниматоры развлекали ребятню и играли с ними.

На детском чемпионате не обошлось и без важного вопроса здоровья. Перед входом в зал специалисты клиники семейной стоматологии «Аллада» проверяли у детей зубки и давали рекомендации родителям.

- Привет! Давай знакомиться! Тебя как зовут? А покажешь мне зубки? - с такими словами врачи усаживали деток в кресло.

Малыши с радостью показывали зубки стоматологамФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главное преимущество клиники, кстати, в том, что все процедуры осуществляются с помощью новейших технологий, одной из которых является компьютерная безболезненная анестезия как для детей, так и для взрослых. Теперь детям не нужно бояться стоматолога!

Стоматолог - вещь необходимая. Но когда у ребенка прорезаются молочные зубы, больше хочется поскорее найти анестезиолога. И тут партнеры снова пришли на помощь! Татьяна, представитель компании «Буарон», мирового лидера по производству гомеопатических препаратов, посоветовала в таких случаях применять раствор из их линейки, устраняющий все болевые симптомы при прорезывании зубов.

Опытные мастера ползания

Ну а пока площадка жила своей жизнью, на татами разгоралась нешуточная борьба. В третьей возрастной категории, от 2 до 3 лет, победительницей стала Василина Пепеляева. Тренировала ее средняя из трех сестер Пепеляевых, и, как видим, успешно. «Серебро» и «бронзу» завоевали мальчики - Михаил Дворядкин и Дмитрий Кузнецов.

Рьяная борьба за призовые места разгорелась среди самых возрастных и опытных мастеров ползания в категории «от 3 до 4 лет». Тут всех опередил по времени 3-летний Андрей Титов. Его 2-летний братишка Артем тоже соревновался со своими сверстниками, но призовых мест пока не занял. За братьев болела 5-летняя сестра Анечка.

- Старший выиграл, молодец! А Артему нужно еще потренироваться, - улыбается их папа Виталий. - Мы с женой Юлией и детьми впервые на чемпионате «Комсомольской правды». В следующем году обязательно придем опять. Стараемся приобщать детишек с самого раннего возраста к спорту, а тут такая прекрасная возможность им попробовать свои силы. И настроение у нас просто праздничное!

«Серебро» в старшей возрастной категории досталось Артуру Махмутову, «бронза» - Артуру Солину.

Все участники чемпионата получили огромные пакеты с разными подарками от наших партнеров - с молочными кашками от «ФрутоНяни», мягкими игрушками и пюрешками от БИБИКОЛЬ, подгузниками от Mepsi, российского производителя детских одноразовых подгузников, трусиков премиум-качества, пустышек, бутылочек для кормления, влажных салфеток и пеленок.

Победителям дарили ценные призы от партнеровФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дополнительными подарками в виде сертификатов победителей наградили магазин для будущих и кормящих мам Мамсики.Ру и детская парикмахерская «Воображуля».

Благодарим наших партнеров за помощь в проведении чемпионата!