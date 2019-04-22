2019-04-22T06:17:47+03:00
Общество

Погода в Перми в апреле 2019: в пятницу похолодает до +4 градусов, затем будет потепление

Погода в Перми апреле 2019: смотрим, что обещают синоптики
Андрей МАТЛИН
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На городских улицах появилось много велосипедистов.На городских улицах появилось много велосипедистов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Перми апреле 2019 будет изменчивой: теплый воздух с запада будет бороться с арктическим.

На этой неделе в западной части страны наступит жара, тепла достанется и нам. Но противодействовать потеплению будет арктический воздух. В пятницу он прорвется в наш край, и будет казаться, что в Прикамье вновь возвращаются холода. Но в выходные снова начнет теплеть. В целом неделя ожидается теплой и сравнительно сухой.

- В западной части европейской территории России неделя будет аномально теплой, а на Урале из-за периодических вторжений арктического воздуха температура будет в среднем близкой к норме, - сообщают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. - Наиболее существенное похолодание ожидается 26 апреля, в пятницу. Осадков снова будет меньше нормы, на юго-западе края их может не быть вовсе.

В понедельник днем воздух в Перми прогреется до +14 градусов, небо будет ясным, осадков не ожидается.

Во вторник к нам вторгнется холодный воздух с Арктики, и днем будет чуть прохладнее – до +10 градусов днем. На небе - небольшая облачность, с прояснениями. Возможен небольшой дождик.

В среду погода будет примерно такой же, как и во вторник. Дневная температура вохдуъа – до +9 градусов.

В четверг к вечеру арктическое влияние отступит, и воздух может прогреться до +13 градусов. Также время от времени может моросить дождик, но будет проглядывать и солнце.

А вот в пятницу ожидается резкое похолодание – до +4 градусов днем. И это несмотря на то, что погода будет солнечной.

Но в субботу к нам вновь начнет поступать теплый воздух с западной части страны. Дневная температура в субботу и воскресенье поднимется до +12 градусов.

В целом неделя ожидается теплой и сравнительно сухой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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